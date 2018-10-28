В Самарской области стартует Всероссийская кампания «Культура на дорогах»
28 октября 2018 07:47
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Одной из целей кампании является последовательная работа со всеми аудиториями участников дорожного движения всех возрастов, направленная на осознание роли и ответственности каждого человека за то, что происходит на дороге.
Так, в ходе кампании, водители, посетившие автозаправочные станции, смогут пройти на их территории тестирование в форме игры, по итогам которого, им будут вручены подарки от организаторов кампании. Приятным сюрпризом для автомобилистов станет аппарат с бесплатными конфетами – пожеланиями.
На железнодорожном и автовокзале будет организовано обращение промо-персонала к посетителям с краткой промо речью, а также раздача
брошюр по безопасности дорожного движения.
В образовательных организациях областной столицы будут проводиться профилактические беседы с детьми, воспитателями и педагогами с вручением полезных тематических подарков.
В Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина для сотрудников и будущих родителей состоится лекция, посвященная разбору вопросов пассажирской безопасности, включающей вопросы перевозки детей с младенческого возраста и выбора детских автомобильных кресел.
Также, в рамках кампании запланировано проведение трех «круглых столов» и пресс-конференции по вопросам безопасности дорожного
движения, передает пресс-служба ГИБДД Самара.
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