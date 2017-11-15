В Самарской области стартовало общественное голосование акции «Народное признание 2017»
15 ноября 2017 09:36
30
Акция проводится в Самарской области десятый год, и ее основная задача - определить самых достойных людей губернии среди тех, кто достиг значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности.
«Народное признание» в 2017 году проходит по следующим номинациям: «Единство и Успех», «Надежда и Опора», «Признание и Уважение», «Экология и открытие», «Рожденные в сердце России», «Команда созидания», «Гражданская активность», сообщает сайт облправительства.
В этом году появились три новые номинации. Номинация «Экология и открытие». Ее участниками могут быть физические лица, общественные объединения, а также юридические лица, достигшие высоких результатов по итогам реализации комплекса мероприятий, направленных на охрану окружающей среды Самарской области;
«Команда созидания». Участниками этой номинации выступают физические лица, входящие в состав общественных советов микрорайонов на территории Самарского региона, а так же активные граждане, участвующие в организации взаимодействия органов местного самоуправления, жителей, коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории микрорайона, для решения актуальных вопросов экономического, социального и культурного развития микрорайона.
Номинация «Гражданская активность». Ее участниками могут быть физические лица, общественные объединения, а также юридические лица, проявившие себя в деятельности, связанной с различными сферами общественной жизни – поддержка семьи, патриотического воспитания, волонтерство, обеспечение законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, общественный контроль и реализовавшие социальные проекты, оказавшие значительное влияние на местное сообщество и общественную жизнь Самарской губернии.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
15 ноября 2017 09:36
В этом году появились три новые номинации. Социум
11
14 ноября 2017 18:40
Задача Совета старост – поднять авторитет и значимость учебной деятельности. Социум
197
14 ноября 2017 18:02
Оно позволяет существенно сократить количество инцидентов с оленями на дорогах. Социум
206
Здравоохранение
14 ноября 2017 19:45
Прием детей будет вести главный внештатный детский кардиолог Самарской области Ольга Бухарева и главный внештатный детский ревматолог Самарской области... Здравоохранение
200
14 ноября 2017 19:37
Показаниями к применению этого метода являются опухоли спинного и головного мозга, инсульты, остеохондрозы и др. Здравоохранение
169
14 ноября 2017 11:05
Это связано с нехваткой доноров и увеличением количества людей, которым необходимо переливание крови. Здравоохранение
199
Новости медицины
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
131
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
393
28 сентября 2017 09:38
Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях. Новости медицины
277
Туризм
15 ноября 2017 09:30
Объект находится на территории санатория «Волга». Туризм
25
10 ноября 2017 11:45
Ряд стран региона работают над открытием совместного посольства в РФ. Туризм
195
8 ноября 2017 09:23
Москва не вошла в первую десятку. Туризм
204
Образование
14 ноября 2017 21:28
В РПЦ не против инициативы. Образование
216
14 ноября 2017 13:22
Он добился максимального результата - 100 баллов из 100 возможных. Образование
198
13 ноября 2017 12:17
Церемонию награждения, которая по традиции состоялась в МТЛ «Арена», открыл врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Образование
238
Культура
14 ноября 2017 20:19
Формирование и издание Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств» имеет весомое общественное значение и затрагивает... Культура
188
13 ноября 2017 13:54
Он приедет 6 и 18 декабря. Культура
289
13 ноября 2017 13:17
На концерте впервые после реконструкции зазвучит старинный Steinway из особняка Александры Курлиной. Культура
253
Мода
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
67
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
157
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
243
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4273
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1570
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8452
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2331
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9212
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2725
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1321
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1663
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1557
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1305
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2935
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2755
Мероприятия