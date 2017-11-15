В Самарской области стартовало общественное голосование акции «Народное признание 2017»

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Акция проводится в Самарской области десятый год, и ее основная задача - определить самых достойных людей губернии среди тех, кто достиг значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности.«Народное признание» в 2017 году проходит по следующим номинациям: «Единство и Успех», «Надежда и Опора», «Признание и Уважение», «Экология и открытие», «Рожденные в сердце России», «Команда созидания», «Гражданская активность», сообщает сайт облправительства.В этом году появились три новые номинации. Номинация «Экология и открытие». Ее участниками могут быть физические лица, общественные объединения, а также юридические лица, достигшие высоких результатов по итогам реализации комплекса мероприятий, направленных на охрану окружающей среды Самарской области;«Команда созидания». Участниками этой номинации выступают физические лица, входящие в состав общественных советов микрорайонов на территории Самарского региона, а так же активные граждане, участвующие в организации взаимодействия органов местного самоуправления, жителей, коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории микрорайона, для решения актуальных вопросов экономического, социального и культурного развития микрорайона.Номинация «Гражданская активность». Ее участниками могут быть физические лица, общественные объединения, а также юридические лица, проявившие себя в деятельности, связанной с различными сферами общественной жизни – поддержка семьи, патриотического воспитания, волонтерство, обеспечение законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, общественный контроль и реализовавшие социальные проекты, оказавшие значительное влияние на местное сообщество и общественную жизнь Самарской губернии.