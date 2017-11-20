В Самарской области стартовала неделя памяти жертв, погибших в ДТП

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Третье воскресенье нобяря - Всемирный день памяти жертв, погибших в ДТП. На площадке возле Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики - не совсем обычная экспозиция. Пять автомобилей, от которых после ДТП осталась лишь груда покореженного металла. Внутри – мелкие вещи – очки, бумажники, ключи. Это все, что осталось от людей, некогда ездивших в них. На каждой из машин – таблички с подробностями аварии и количеством жертв. Эту выставку сотрудники Госавтоинспекции сделали с единственной целью – привлечь внимание подрастающего поколения к проблеме дорожно-транспортного травматизма, сообщает облМВД.Мероприятие продолжилось в актовом зале университета. Перед студентами выступил заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции. Он отметил, что только строгое соблюдение правил и взаимоуважение ко всем участникам дорожного движения могут являться гарантом безопасности на дороге.В подтверждение его слов присутствующие увидели несколько видеороликов с шокирующими и трагическими кадрами. Многие из присутствующих не смогли сдержать слез.- фельдшер трастового пункта поселка Курумоч, рассказал о работе врачей-реаниматологов на месте дорожных катастроф, о тяжелых травмах, которые приводят к летальным исходам. Он же провел импровизированный масер-класс по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП.Мероприятия в рамках Всемирного дня памяти жертв, погибших в ДТП, пройдут на территории Самарской области в течение предстоящей недели. Краш-тесты и выставка автомобилей призваны напомнить жителям Самарской области, что каждое правило написано кровью и людскими жизнями. Единственное, что может уберечь от непоправимой трагедии – это осознанность, внимательность и ответственность за себя и других участников дорожного движения. Дорога не прощает высоких скоростей и ошибок.