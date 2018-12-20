В Самарской области стартовала благотворительная акции «Полицейский Дед Мороз»

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Новогодняя акция, организованная Министерством внутренних дел Российской Федерации и поддержке общественных советов при Министерстве и его территориальных органах уже стала доброй традицией для жителей всей России. В Самарской области Полицейский Дед Мороз в новогодние праздники поздравит ребят из подшефных дошкольных и учебных учреждений, детских домов, школ-интернатов.Полицейские не забудут и о своих профессиональных обязанностях - они напомнят ребятам о мерах безопасности, правилах поведения в общественных местах, которое особенно важно помнить в период новогодних праздников и каникул. Также волшебник и его помощники придут с подарками и поздравлениями к детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Полицейские, приготовившие для ребят новогодние сюрпризы, поделятся с ними теплом сердец, проведут викторины, конкурсы.Праздничные мероприятия пройдут во всех территориальных подразделениях органах внутренних дел Самарскоц области, а- знаменитому литературному персонажу, ставшему примером храброго и доброго защитники правопорядка, всегда готового прийти на помощь, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области