В Самарской области стартовала акция «Влюбленные в чтение»

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Организаторы акции - библиотека ГБОУ ДО СО «Самарский Дворце детского и юношеского творчества» в партнерстве с Саоблмарской областной общественной организацией «Любители книги», Самарским областным представительством РШБА, движением «Самарик и друзья».Цели акции – замена старых книг в детских библиотеках области на новые и продвижение чтения. "Для этого мы просим взрослых подарить детским библиотекам одну новую книгу, - говорит куратор акции Мария Пашинина. - Обращаемся мы и к самым разным организациям с просьбой подарить от учреждения/компании три книги. Желательно (но необязательно) с дарственной надписью".В прошлом году акцию поддержали министр культуры Самарской области Сергей Филиппов, музыкант и чемпион мира по баяну Сергей Войтенко, депутат Самарской губернской думы Татьяна Бодрова, участник первого пешего похода к Северному Полюсу в составе советской экспедиции Олег Лапчук, туристические компании «Город-курорт», «Берг-тур», «Сказка Странствий», ООО Торговый дом «ПодшипникМаш», жители области.Всего в рамках акции в 2018 году было собрано более 1000 детских книг. Все они были подарены детским библиотекам области. Сбор книг осуществляется до 13 февраля по адресу: Самара, ул. Куйбышева, 151, Самарский Дворец детского и юношеского творчества, информационно-методическая библиотека (или вахта).Подведение итогов акции и передача книг в школьные библиотеки состоится 14 февраля 2019 года в Самарском Дворце детского и юношеского творчества, передает пресс-служба облправительства.