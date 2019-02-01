В Самарской области стартовал прием заявок на Студвесну

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В 2019 году фестиваль «Самарская студенческая весна» пройдет с 20 марта по 24 апреля. Принять участие в нем могут студенты образовательных организаций региона. В этом году фестиваль пройдет в 3 этапа. Первый этап – концерты образовательных организаций высшего образования Самарской области и гала-концерт фестиваля «Веснушка-2019», в котором примут участие лучшие номера ссузов области. В концертах вузов будут представлены самые яркие творческие номера вуза. Впервые гала-концерт «Веснушки» будет оценивать жюри фестиваля «Самарская студенческая весна» наряду с концертами вузов. Для участия в первом этапе вузы должны подать заявку до 15 февраля 2019 года.Второй этап – конкурсный день по направлениям. В конкурсном дне примут участие студенческие номера, не вошедшие в гала-концерт вузов или номера от вузов, которые не готовят свой концерт. Лучшие номера конкурсного дня войдут в гала-концерт фестиваля. Для участия студентов в конкурсном днем вузы должны подать заявку до 5 апреля 2019 года.Третьим этапом станем гала-концерт областного фестиваля «Самарская студенческая весна-2019». На нем будут представлены лучшие творческие номера студентов вузов и ссузов Самарской области. На гала-концерте объявят состав делегации, которая будет представлять Самарскую область на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна».Оценивать студенческие номера будет профессиональное жюри по 5 направлениям: музыкальное, танцевальное, оригинальный жанр, театральное и видео. Направление «Видео» — еще одно нововведение этого года. В нем будут оцениваться музыкальные, игровые, социальные, анимационный и документальные видеоролики. Новая номинация позволит еще большему количеству студентов принять участие в «Российской студенческой весне».Учредитель фестиваля: министерство образования и науки Самарской области, организатор: ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики», передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети