В Самарской области стартовал V Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»
19 марта 2019 14:35
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В ходе совещания был официально открыт V Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Конкурс проводится в нашем регионе с 2015 года в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Самарской области и компанией. За 4 года в конкурсную комиссию было направлено 1652 проекта, 224 из них получили гранты. Общий фонд составил 60 миллионов рублей.
Генеральный директор НО «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» Игорь Бекетов отметил, что конкурсный механизм распределения благотворительных средств успешно реализуется в Самарской области: «При этом очень важно, что организации, которые участвуют в нашем конкурсе, превращаются из простых получателей благотворительной помощи в реальных исполнителей и организаторов социальных проектов. Таким образом, наш Конкурс вносит значительный вклад в развитие гражданского общества».
В Самарской области, как отметили организаторы, Конкурс динамично развивается, с каждым годом увеличивается количество представленных проектов, улучшается их качество, повышается проектная культура, расширяется география участников. В прошлом году на рассмотрение конкурсной комиссии поступило 417 проектов, из них 79 стали победителями.
В этом году Конкурс социальных и культурных проектов включает три номинации: «Экология», «Духовность и культура», «Спорт». К участию приглашаются организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории Самарской области, некоммерческие негосударственные организации, государственные, муниципальные бюджетные организации, органы местного самоуправления. Приём заявок на Конкурс осуществляется до 31 июля 2019 года.
«Нефтехимический комплекс – опора региональной экономики. Если говорить о налогах, то доля нефтехимического комплекса от общего объема промышленности составляет 84,3%. Поэтому особенно ценно, что между Правительством региона и нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» существует долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. Подчеркну высокую социальную значимость присутствия в области предприятий «ЛУКОЙЛа». Конкурс социальных и культурных проектов — прекрасное подтверждение активного участия социально ответственного бизнеса в общественной жизни губернии», — заключил председатель областного Правительства. Александр Нефёдов поблагодарил компанию «ЛУКОЙЛ» за активную социальную деятельность и пожелал успехов V Конкурсу социальных и культурных проектов, передает пресс-служба облправительства.
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