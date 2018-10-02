В Самарской области стартовал 2 этап Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне

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Кроме того, организован вывод оперативных групп на запасные пункты управления, где будет проведена их подготовка к работе по осуществлению управления гражданской обороной, подготовлены рабочие места руководящего состава гражданской обороны, приведены в готовность средства связи, установлена связь с взаимодействующими пунктами управления, осуществлена проверка систем жизнеобеспечения, организации медицинского обеспечения и питания.В Главном управлении МЧС России по Самарской области работает оперативный штаб. На федеральной автомобильной трассе М5 проведено развертывание пунктов обогрева. В областном Правительстве проводятся совещания, на которых обсуждаются и подводятся итоги этапов тренировки.Напомним, с 1 по 3 октября 2018 года Самарская область принимает участие в ежегодной плановой штабной тренировке по гражданской обороне, проводимой МЧС России по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации», сообщает пресс-служба МЧС Самара.Фото: пресс-служба МЧС Самара