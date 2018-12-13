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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области стали доступны все 20 каналов цифрового эфирного телевидения

13 декабря 2018 17:18
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20 каналов первого и второго мультиплекса уже доступны для зрителей без абонентской платы, но важно технически быть готовыми к приему цифрового сигнала.
13 декабря 2018 года в Сергиевском структурном подразделении филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» — цехе Сергиевск в торжественной обстановке запустили в работу передатчики второго мультиплекса в Самарской области.

В мероприятии приняли участие врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области — Станислав Казарин, первый заместитель главы администрации муниципального района Сергиевский Анатолий Екамасов, и.о. директора филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Марат Юсупов.

Помимо уже доступных 10 телеканалов первого мультиплекса (в цифровом качестве), теперь для жителей области стали доступны еще 10 цифровых телеканалов второго мультиплекса РТРС-2. Вещание началось в северных и южных районах Самарской области: Камышлинском, Кошкинском, Исаклинском, Клявлинском, Шенталинском, Челно-Вершинском, Большечерниговском, Красноармейском, Хворостянском, Пестравском, Алексеевском, Нефтегорском, в 70 населенных пунктах, расположенных преимущественно в сельской местности, с общей численностью населения более 293 тысячи человек.

Станислав Казарин поздравил всех со знаменательным событием — запуском второго мультиплекса на территории Самарской области. «В 2013 году по инициативе Президента Российской Федерации начался масштабный проект, связанный со строительством сети цифрового телевидения и запуском на территории всей Российской Федерации. Он реализовывался в два этапа. И вот здесь, в Самарской области, сегодня, так же как и во всей стране, проходит запуск второго мультиплекса. Это очень важное социально значимое мероприятие, которое позволит практически любому жителю Самарской области получать изображение с высоким качеством — такое же, как в крупных городах-мегаполисах», — отметил он.

Напомним, ранее оборудование для трансляции второго мультиплекса в «цифре» было законсервировано, поскольку параллельное вещание телеканалов второго мультиплекса в цифровом и аналоговом форматах существенно увеличивает финансовую нагрузку на телеканалы. Филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» начал расконсервацию передающего оборудования второго цифрового мультиплекса: в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» было решено транслировать каналы второго мультиплекса только в городах с населением более 50 тысяч человек до начала сокращения аналогового вещания. Раньше в Самарской области 20 цифровых каналов могли смотреть только жители городов Самара, Тольятти, Жигулевск. Сызрань, Чапаевск.

И.о. директора филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Марат Юсупов подчеркнул, что аналоговое телевидение еще продолжает работать, но «цифра» уже вошла в каждый дом: «Это очень важно не только для нас, технарей, но и для всех телезрителей. Цифровой сигнал от первой студии в неизменном качестве распространяется по всей сети распределения программ и доходит в цифровом качестве до каждого телезрителя. Новая технология принесет, конечно, и новые программы, и новое качество, и, конечно, будет способствовать хорошему настроению зрителей».

В рамках запуска второго мультиплекса состоялся телемост между Сергиевском и Большой Глушицей. «Эти два региона – форпосты севера и юга губернии — сегодня открывают для второго мультиплекса свои двери. Официально, в коммерческую эксплуатацию второй пакет цифрового телевидения вступает с нового года, а до нового года у нас будет тестовое вещание», — пояснил Марат Юсупов.

Сеть Самарской области из 135 станций сопоставима с сетью Красноярска, Ханты-Мансийского края — больших регионов. «Хотя Самарская область не самая с точки зрения территории большая, но у нас сеть очень плотная по насыщенности, большое количество технических средств, охват 99% населения – сложно будет найти уголок области, где не будет цифрового сигнала. В целом по России охват 98%, в Самарской области – 99%. В этом плане мы впереди», — добавил Юсупов.

20 каналов первого и второго мультиплекса уже доступны для зрителей без абонентской платы, но важно технически быть готовыми к приему цифрового сигнала. Как отметил Станислав Казарин, в настоящее время по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова прорабатывается вопрос о мерах социальной поддержки для граждан, которые не имеют возможности приобрести оборудование, необходимое для адаптации телевизора к приему цифрового сигнала, чтобы все жители Самарской области гарантированно имели доступ к получению информации.

Пакет РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр».

Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс): «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».

Узнать больше о цифровом телевидении и способах подключения можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или на бесплатной круглосуточной горячей линии РТРС 8 800 220 20 02, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
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Комментарии



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