В Самарской области создан областной совет старост

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Вместе они будут участвовать в решении различных вопросов, связанных с жизнью учащихся высших и средне-специальных учебных учреждений. Для юных управленцев пройдет серия специальных обучающих семинаров. Один из них уже стартовал 13 ноября, он продлится два дня.Задача Совета старост – поднять авторитет и значимость учебной деятельности.Совет старост – орган студенческого самоуправления в сфере реализации учебной деятельности студентов.