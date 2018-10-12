В Самарской области создан Совет по развитию добровольчества

102

2018 год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца (волонтёра). В этот год большое внимание уделяется развитию этого направления. В Самарской области были успешно реализованы волонтёрские программы к Чемпионату мира футболу FIFA 2018™, активно развивается серебряное волонтёрство, реализуются общественные добровольческие инициативы. Совет по развитию добровольчества (волонтёрства) будет способствовать продвижению идей добровольной помощи в регионе.В Совет вошли представители общественных объединений, органов государственной и муниципальной власти, молодежных учреждений, общественной палаты Самарской области, средств массовой информации. Председатель Совета Александр Борисович Фетисов, заместитель председательства Правительства Самарской области.На первом заседании Совета обсудят перспективы развития волонтёрства в Самарской области, наиболее успешные практики добровольчества, федеральные тренды. Будут вручены памятные медали за участие в организации и проведении Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в городе-организаторе Самаре волонтёрам, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации