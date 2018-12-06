Я нашел ошибку
Главные новости: 
8 и 9 декабря комплекс работает с 9:00 до 16:00.
Горнолыжный комплекс «СОК» на Красной глике начинает свою работу
Если вы столкнулись с проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии».
В Самаре работает «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
В дальнейшем при необходимости мониторинг в Самаре будет продолжен.
В администрации Самары озвучили итоги мониторинга работы общественного транспорта красноглинского направления
Силовики проводят обыски в фонде Александра Сокурова
Со следующего лета проезд в трамваях, автобусах и поездах страны будет бесплатным для всех видов пассажиров. Сейчас за пользование общественным транспортом не платят жители Люксембурга в возрасте до 20 лет.
Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным
21 автомобиль «Lada Granta» закупили за счет федерального бюджета.
В Самарской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили новый служебный автотранспорт
Несмотря на ограничения по здоровью, наши земляки занимаются спортом, творчеством,добиваются высоких результатов в профдеятельности. В СО оборудовано 49 спортобъектов. Благодаря этому удалось увеличить количество людей, занимающихся физкультурой.
Дмитрий Азаров: "Задача - чтобы каждый спортобъект СО соответствовал требованиям доступности для занятий всех жителей вне зависимости от возможностей их здоровья"
Причины появления повреждения на обшивке пристыкованного к станции корабля до сих пор не установлены.
Члены экипажа МКС проведут 6 часов в открытом космосе, осматривая дыру в "Союзе"
сегодня  Четверг, 6 декабря, 19:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/12:
USD 66.82
0.37
EUR 75.71
0.05
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили новый служебный автотранспорт

6 декабря 2018 17:31
85
21 автомобиль «Lada Granta» закупили за счет федерального бюджета.
Торжественная передача сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии нового служебного автотранспорта состоялась на площади Славы в Самаре. 21 автомобиль «Lada Granta» закупили за счет федерального бюджета. Поступившие на вооружение патрульные машины имеют цветографическую окраску, оборудованы радиостанциями, сигнально-говорящими устройствами. Ключи от транспортных средств руководителям подразделений ОВО вручал начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник Александр Эсауленко.

«Кроме специфических функций по обеспечению безопасности объектов, вневедомственная охрана Росгвардии работает также по заявкам территориальных органов внутренних дел, пресекает правонарушения и преступления. Зачастую в некоторых отдаленных населенных пунктах патрулирующие их автомобили вневедомственной охраны – единственный гарант безопасности граждан» - рассказал присутствовавшим на мероприятии представителям СМИ и блогосферы полковник Эсауленко.

Каждые сутки на дежурство на улицах городов и поселков Самарской области выходят 122 группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. С начала этого года на маршрутах патрулирования ими пресечено более 1300 преступлений. Стражи правопорядка задержали 85 человек, находившихся в розыске, при этом 50 были объявлены в федеральный розыск.

Поступившие в подразделения вневедомственной охраны Росгвардии служебные автомобили станут существенным подспорьем в деле борьбы с нарушителями закона. После окончания мероприятия патрульные на новых автомашинах направились по местам несения службы, передает пресс-служба УФСВНГ по Самарской области
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
6 декабря 2018  18:38
8 и 9 декабря комплекс работает с 9:00 до 16:00.
Горнолыжный комплекс «СОК» на Красной глике начинает свою работу
 8 и 9 декабря комплекс работает с 9:00 до 16:00. Социум
26
6 декабря 2018  18:21
Если вы столкнулись с проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии».
В Самаре работает «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
Если вы столкнулись с проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей... Социум
48
6 декабря 2018  18:05
В дальнейшем при необходимости мониторинг в Самаре будет продолжен.
В администрации Самары озвучили итоги мониторинга работы общественного транспорта красноглинского направления
В дальнейшем при необходимости мониторинг в Самаре будет продолжен.   Социум
62
Весь список

Здравоохранение
5 декабря 2018  17:50
Оценить качество оказания медицинских услуг жители Самарской области могут по пяти основным критериям: работа регистратуры, участковых врачей, докторов узких специальностей, организация обследований (ЭКГ, УЗИ, лаборатория и т.д.), а также условия пребыван
Поликлиники Промышленного района Самары выходят в лидеры голосования по оценке медицинских учреждений региона на портале «ВМЕСТЕ»
Оценить качество оказания медицинских услуг жители Самарской области могут по пяти основным критериям: работа регистратуры, участковых врачей, докторов узких... Здравоохранение
288
5 декабря 2018  13:21
В Самарской области продолжается вакцинация от гриппа и ОРВИ Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области.
В Самарской области продолжается вакцинация от гриппа и ОРВИ
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области. Здравоохранение
237
5 декабря 2018  13:17
Татьяна Голикова назвала Самарскую область среди регионов с наибольшим распространением ожирения
Татьяна Голикова назвала Самарскую область среди регионов с наибольшим распространением ожирения
   Вследствие чего в этих регионах самая высокая заболеваемость диабетом. Здравоохранение
246
Весь список
Новости медицины
3 декабря 2018  19:47
Супер Вилитра
 Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией.  Новости медицины
91
29 ноября 2018  13:16
ДНК Анализ
ДНК Анализ
 ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
124
25 ноября 2018  11:25
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
 Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить.  Новости медицины
182
Весь список
Туризм
29 ноября 2018  12:35
40% туристов не полетят в Египет, даже если его окончательно откроют После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет
40% туристов не полетят в Египет, даже если его окончательно откроют
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет. Туризм
2197
27 ноября 2018  11:41
46% путешественников терпимо относятся к селфи, если их не задевают селфи-палкой
46% путешественников терпимо относятся к селфи, если их не задевают селфи-палкой
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
252
27 ноября 2018  10:37
Между Россией и Ямайкой вступает в силу безвизовый режим
Между Россией и Ямайкой вступает в силу безвизовый режим
Стороны ведут постоянный диалог для беспроблемного вступления в силу безвизового соглашения. Туризм
317
Весь список
Образование
6 декабря 2018  14:28
В Самарской области состоится II Всероссийский правовой (юридический) диктант
В Самарской области состоится II Всероссийский правовой ( юридический) диктант
Он пройдет на 15 площадках. Образование
188
5 декабря 2018  16:36
Она заменила американский аналог на борту российского сегмента МКС.
Разработка инженеров Самарского университета - беговая дорожка для МКС прошла проверку в космосе
Она заменила американский аналог на борту российского сегмента МКС.  Образование
316
5 декабря 2018  15:42
Результаты сочинения ожидаются не позднее 18 декабря.
Выпускники школ Самарской области написали итоговое сочинение
Результаты сочинения ожидаются не позднее 18 декабря.   Образование
324
Весь список

Культура
5 декабря 2018  23:47
Театр Самарская площадь. Репертуар на январь
Билеты уже в продаже!  Культура
447
5 декабря 2018  13:03
В Самаре представят концертную программу, посвященную Дню Героев Отечества в России
В Самаре представят концертную программу, посвященную Дню Героев Отечества в России
Мероприятие второй год подряд проводится областной общественной организацией белорусов и выходцев из Белоруссии. Культура
198
5 декабря 2018  11:16
Фестиваль «Радуга талантов» покажет национальную палитру Самарской области
Фестиваль «Радуга талантов» покажет национальную палитру Самарской области
В фестивале примут участие творческие коллективы. Культура
247
Весь список
Мода
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
66
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
369
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
642
Весь список


Видео
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
303
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
321
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
421
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
732
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
637
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
1074
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
997
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
912
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1321
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1714
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1757
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2952
Весь список

Мероприятия
Горнолыжный комплекс «СОК» на Красной глике начинает свою работу
В Самарской области состоится II Всероссийский правовой ( юридический) диктант
Жители Самары могут посетить выставку-продажу «Всероссийская ярмарка»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные