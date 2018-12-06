В Самарской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили новый служебный автотранспорт

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«Кроме специфических функций по обеспечению безопасности объектов, вневедомственная охрана Росгвардии работает также по заявкам территориальных органов внутренних дел, пресекает правонарушения и преступления. Зачастую в некоторых отдаленных населенных пунктах патрулирующие их автомобили вневедомственной охраны – единственный гарант безопасности граждан» - рассказал присутствовавшим на мероприятии представителям СМИ и блогосферы полковник Эсауленко.Каждые сутки на дежурство на улицах городов и поселков Самарской области выходят 122 группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. С начала этого года на маршрутах патрулирования ими пресечено более 1300 преступлений. Стражи правопорядка задержали 85 человек, находившихся в розыске, при этом 50 были объявлены в федеральный розыск.Поступившие в подразделения вневедомственной охраны Росгвардии служебные автомобили станут существенным подспорьем в деле борьбы с нарушителями закона. После окончания мероприятия патрульные на новых автомашинах направились по местам несения службы, передает пресс-служба УФСВНГ по Самарской области