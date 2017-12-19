В Самарской области сотрудники ДПС проведут спецмероприятие «Скрытый контроль»

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в том числе по причине выезда на встречную полосу движения, по инициативе региональной Госавтоинспекции, завтра, 20.12.2017 года в 12:00 на территории Самарской области (автодорога «Обводная г. Самара) пройдет специальное профилактическое мероприятие под условным названием «Встречка» с применением скрытого контроля за дорожным движением. Мероприятие проводится силами специализированного батальона дорожно-патрульной службы оперативного реагирования, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.