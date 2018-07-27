В Самарской области состоялось торжественное открытие Молодежного форума ПФО «iВолга-2018»

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В мероприятиях Форума в этом году принимают участие более 2 тысяч ребят из регионов ПФО и из других округов Российской Федерации. В рамках федеральной смены «Наука и образование» представлены 39 субъектов России. Всего в 2018 году на участие в конкурсе было подано более 12 тысяч заявок. Авторы двух тысяч лучших проектов прошли отбор. Грантовый фонд конкурса проектов составляет 10миллионов рублей.В год волонтера в России одной из ключевых тематических линий Молодежного форума ПФО стало именно добровольчество. Важная часть программы – Пятый Российско-китайский молодежный форум с участием делегации молодежи из провинций Верхнего и Среднего теченияреки Янцзы, с которыми у регионов Приволжья установлены дружеские и деловые связи.В церемонии открытия Форума приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФОи глава Самарской области«В этот раз «iВолга» бьет все рекорды, еще не начавшись! – обратился к участникам Молодежного форума Дмитрий Игоревич. Мы получили 12 840 заявок! Конкуренция колоссальная, более 6 человек на место! И вы уже победили, вы – здесь! Вы выдержали первый конкурс, и я уверен, будете побеждать и дальше! Здесь есть возможность применить свои таланты, показать себя, завести новые знакомства, получить новые знания, ведь на Форум приедут более 300 ведущих экспертов нашей страны из разных отраслей. У вас будет возможность прямого человеческого общения. Одна из идей обучения говорит о том, что знания вообще передаются только из рук в руки и глаза в глаза, и никак иначе. И у вас будет бесценная возможность получить квалифицированные знания от ведущих экспертов нашей страны самого высокого уровня! За историю «iВолги» 158 проектов получили грантовую поддержку. И, конечно же, это одна из важнейших составляющих нашего Форума».Дмитрий Азаров выразил слова благодарности в адрес, который на протяжении всех этих лет является мотором форума, его организатором и вдохновителем на новые свершения. Глава региона поздравил участников «iВолги» с открытием Форума и пожелал импровести время с пользой, эффективно потрудиться и хорошо отдохнуть. От имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Михаила Бабича участников Молодежного форума «iВолга-2018» приветствовал Игорь Паньшин:«Создание условий для самореализации молодежи – приоритетная задача нашего государства. Для ее успешного решения организован молодежный форум «iВолга», ставший за годы проведения настоящей визитной карточкой Приволжья. Ежегодно растет стремление молодежи попасть на него, улучшается качество проектов, представленных участниками. Вам пришлось активно поработать в своих регионах, учиться в проектных школах, пройти сложные тренинги и отборы. Лучшие из лучших сегодня готовы начать работу по образовательным направлениям и попробовать свои силы в конкурсе грантов. Здесь собрались самые перспективные и ответственные представители молодежи, большая надежда регионов нашего округа. Именно на форуме «iВолга» сегодня бьется молодое сердце Приволжья. За годы работы Форум стал центральным системообразующим элементом государственной молодежной политики окружного уровня. Именно здесь генерируются идеи и разрабатываются проекты, которые позже получают повсеместное распространение».Впереди у ребят десять дней продуктивной работы. Во время Форума участников ждут образовательные программы, тренинги и мастер-классы с ведущими экспертами, «круглые столы», встречи с известными людьми. В рамках Форума будут работать девять тематическихсмен: «Политика», «Ты – предприниматель», «Медиаволна», «Патриот», «Культурный Бум!», «Спортивная молодежь – здоровая нация», «Поколение Добра», «Наука и Образование», новая смена «Лига труда», объединившая работающую молодежь. Традиционно организованИнклюзивный городок.В этом году значительно изменился формат обучающей программы. Любой участник сможет не только освоить свою образовательную программу, но и посетить занятия по другим направлениям. Тренинги будут иметь практико-ориентированный подход. Впервые в «iВолге»примут участие школьники. Старшеклассники ежедневно будут приезжать на Форум, посещать лекции, мастер-классы, дискуссии.На площадках «iВолги» будут работать выставка инноваций и ярмарка вакансий. Также в программе Форума: фестиваль «Добро-фест», фестиваль граффити, фестиваль моды, фестиваль ГТО, спартакиада, соревнования по воркауту, соревнования по киберспорту, фестивальсистемного администрирования информационной безопасности VSFI, интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?», КВН, фестиваль бардовской песни, другие спортивные и культурные мероприятия, концерты. В День ВДВ на Форуме состоится Первенство ПФО по парашютному спорту.Запланировано проведение «круглого стола» по развитию уличного спорта в регионах ПФО, а также по развитию стройотрядовского движения; научно-практической конференции «Образование и наука: возможности для молодежи».Впервые компания АВТОВАЗ, генеральный партнер форума «iВолга-2018», открыла здесь свой собственный кампус. Каждый день в LADA Camp будут проходить конкурсы и мастер-классы для всех желающих. Это позволит участникам подробно познакомиться с брендом LADA,лидером российского автомобильного рынка, и Альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Также в LADA Camp представлена секция «Работай с LADA», где участники могут узнавать о вакансиях в службе инжиниринга АВТОВАЗа и деталях трудоустройства – в частности о возможности получения международного опыта в автомобилестроении, стажировках и начале карьеры в системе технических центров Groupe Renault за рубежом, передает пресс-служба облправительства.