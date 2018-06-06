В Самарской области состоялось награждение победителей регионального конкурса «ЭкоЛидер-2017»

От имени главы региона Дмитрия Азарова правительственные награды и дипломы победителей конкурса «ЭкоЛидер-2017» вручил врио первого заместителя председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов: «Этот праздник отмечают все, кто неравнодушен к проблемам окружающей среды: экологи – активисты, члены общественных организаций, а также все те, чья профессиональная деятельность связана с охраной и защитой природы, кто свою жизнь посвящает борьбе за будущее нашего родного региона, страны и планеты в целом», - отметил в своем поздравлении Виктор Кудряшов.В ходе торжественной церемонии, почетным знаком Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» был награжден Дмитрий Быков – ректор Самарского государственного технического университета. Почетного звания «Заслуженный эколог Самарской области» удостоен генеральный директор ЗАО «Экология-Сервис» Владимир Чупшев.Награды победителям регионального конкурса «ЭкоЛидер» были вручены в 11 номинациях. Конкурс проводится в Самарской области ежегодно, начиная с 2000 года. Организатором выступает министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Проведение конкурса позволяет проанализировать природоохранную деятельность в регионе, оценить усилия муниципальных образований, организаций и граждан, направленные на обеспечение экологической безопасности, выявить наиболее активных из них.За время существования конкурса «ЭкоЛидер» постоянно растет количество его участников: так в 2000 году поступило 17 заявок, в 2007 году – 132 заявки, в 2015 году – 345 заявок, в 2018 году – 527 заявок.Победители конкурса во всех номинациях определяются на заседании экспертной комиссии и получают звание «ЭкоЛидер». Помимо победителей конкурса определяются три лучших участника в каждой номинации и подноминации и награждаются дипломами конкурса «ЭкоЛидер» первой, второй и третьей степени.Победители Конкурса «ЭкоЛидер-2017»1. Номинация «Город» - г.о. Чапаевск2. Номинация «Муниципальный район» - м.р. Кинельский3. Номинация «Городское и сельское поселение» - с.п. Хворостянка, м.р. Хворостянский4. Номинация «Промышленный гигант» - ООО «Газпром трансгаз Самара»5. Номинация «Предприятие» - ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г.о. Новокуйбышевск6. Номинация «Экологическая организация» - ФГБУ «Национальный парк «Самарская Лука», г.о. Жигулевск7. Номинация «Общественность» - – Региональная молодежная общественная организация «Зеленая планета», г.о. Отрадный8. Номинация «Образование» - ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», г.о. Самара9. Номинация «СМИ» - МАУ «Самарская газета», г.о. Самара10. Номинация «Энтузиаст» - Оксана Литвиненко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского творчества «Ирбис», г.о. Самара11. Номинация «Профи» - Юрий Холопов, доцент кафедры "Строительство" (сектор "Безопасность жизнедеятельности и экология") ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения», г.о. Самара, сообщает пресс-служба облправительства.