В Самарской области состоится целевой прием граждан по вопросам оформления инвалидности

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18-19 октября состоится целевой приём граждан по вопросам, связанным с признанием гражданина инвалидом.

Прием будет проведен Уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой с участием представителей бюро медико-социальной экспертизы, министерства здравоохранения Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, Бюро № 7 ФКУ «ГБ МСЭ ФМБА России» и членов Общественного совета по вопросам прав и свобод граждан при Уполномоченном по правам человека в Самарской области в два этапа.



18 октября будут рассматривать вопросы, касающиеся совершеннолетних граждан на нескольких площадках:



- в г.о. Самара - ул. Молодогвардейская, д. 33 Главное бюро медико-социальной экспертизы;

- в г.о. Тольятти - Южное шоссе, д. 23;

- в г.о. Сызрань - ул. Щусева, д. 28;

- в г.о. Отрадный - ул. Первомайская, д. 25Б.



19 октября прием пройдет по вопросам признания инвалидами детей, в котором также примет участие Уполномоченный по правам ребенка в

Самарской области Татьяна Владимировна Козлова.



Прием состоится по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 33, Главное бюро медико-социальной экспертиз.



Прием осуществляется по предварительной записи.



Телефон для записи на прием: 8(846)374-64-35, 374-64-38, передает пресс-служба УПЧ Самарской области.