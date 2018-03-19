В Самарской области состоится проверка системы оповещения

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В целях подготовки к предстоящему паводковому периоду и в соответствии с Планом основных мероприятий Самарской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, 21 марта в 10.00 местного времени будет проведена комплексная проверка состояния готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением электросирен и уличных громкоговорителей.Работа электросирен означает сигналПри получении сигнала включите радиоточку, телевизионные и радиоприёмники и прослушайте речевое сообщение. сообщает пресс-служба МЧС Самара.Фото: пресс-служба МЧС