В Самарской области состоится премьера фильма «#ЯВолонтер. Истории неравнодушных»
28 ноября 2018 14:53
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«#ЯВолонтер. Истории неравнодушных» - главный фильм года о добровольцах, настоящих героях нашего времени, подвиг которых обычно остается незамеченным. Это картина о людях, которые находят время и силы на то, чтобы безвозмездно искать пропавших, тушить пожары, восстанавливать храмы, спасать животных, помогать детям и пожилым по всей России и в самых отдаленных уголках планеты. Потому что для них нет чужой беды. Фильм «#ЯВолонтер. Истории неравнодушных» - документальная полнометражная картина о добровольцах, созданная в рамках медиапроекта #ЯВолонтер.
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация и показ фильма. Также волонтерам расскажут о сайте Единой Информационной Системы «Добровольцы России», на этой площадке можно будет поделиться впечатлениями от просмотра фильма.
Также 5 декабря в Самарской области фильмы покажут в Тольятти (МБОУ ДО «ДДЮТ»), Новокуйбышевске (ДМО Новокуйбышевск), Нефтегорске (МКДЦ «Нефтянник»), Отрадном (КДЦ «Юность»), Клявлине (Районный Дом культуры), Шентале (МКДЦ), Петра-Дубраве (Центре культуры и досуга «Восход»), Сызрани (ДК «Авангард», ДК «Горизонт»), Приволжье (Дом детского творчества), Сергиевске (РДК «Дружба).
Никита Тихонов-Рау, генеральный продюсер проекта #ЯВолонтер: «Это фильм, в котором отражены основные направления добровольческой деятельности. И в котором живым и эмоциональным языком рассказываются истории неравнодушных, истории тех, чьими руками каждый день меняется к лучшему жизнь в нашей стране».
С 5 декабря стартуют бесплатные показы фильма по всей стране. Зрители смогут увидеть картину как в крупных городах (Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Перми, Воронеже, Волгограде, Краснодаре и др.), так и в небольших городах и селах. Показы фильма состоятся более чем на 1700 площадках по всей России. Список площадок доступен на сайте историинеравнодушных.рф Артем Метелев, Председатель Совета Ассоциации Волонтерских Центров: «11% россиян по данным социологов говорят, что у них есть опыт волонтёрской деятельности. Так вот, для того, чтобы волонтеров или, как правильно сказано, - неравнодушных людей - становилось больше, нужны такие фильмы, как «#ЯВолонтер. Истории неравнодушных». Нужны программы на ТВ, эфиры на радио, статьи в газетах и онлайн медиа – все то, что будет побуждать людей стать добровольцами».
Проект реализуется при поддержке: Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации, Оргкомитета Года Добровольца (волонтера), Федерального агентства по делам молодежи, Комитета общественных связей г. Москвы, Ассоциации Волонтерских Центров, Агентства Стратегических Инициатив и более 30 других организаций-партнеров, среди которых ведущие российские НКО, системно развивающие волонтерство.
Выходные данные фильма
Название фильма: «#ЯВОЛОНТЕР. ИСТОРИИ НЕРАВНОДУШНЫХ»
Страна производства: Россия
Студия-производитель: Лаборатория Социального Кино «Третий Сектор» / ООО
«Студия Артвидео» www.3sector.org
Год производства: 2018
Генеральный продюсер: Никита Тихонов-Рау
Режиссер-постановщик: Ольга Арлаускас
Режиссеры мобильных групп: Гаянэ Петросян, Светлана Горло, Светлана Осипова,
Александр Курняев, Дарья Домуховская
Автор сценария: Ольга Арлаускас
Музыка: при создании фильма использована авторская музыка Антона Силаева и
Группы «Грот», а также профессиональные музыкальные библиотеки
Операторская группа: Дмитрий Иванов, Сергей Петрига, Юлия Петренко, Вячеслав
Красаков, Арсений Бычков, Евгений Абаев, Максим Королев, Николай Гиляров,
Александр Аглушевич, Дмитрий Рикун
В фильме снимались: Дина Корзун, Ксения Алферова, Алексей Серебряков, Варвара
Шмыкова, Андрей Звягинцев, участники музыкальной группы «Грот» Виталий Евсеев и
Дмитрий Геращенко
Продолжительность фильма: 1ч. 25 мин.
Жанр фильма: Документальный
Возрастная категория: «12+», для детей старше 12 лет
#ЯВолонтер – первый в России проект, который призван осмыслить волонтерское движение как феномен в жизни российского общества. Это медиапроект, собирающий волонтерские истории по всей стране и снимающий о них вдохновляющие истории в целях популяризации волонтерской деятельности в России. За 2018 год было прислано более 250 уникальных волонтерских историй и подано более 2000 заявок на проведение показов фильма в регионах. Помимо фильма, в течение 2018 года в рамках медиапроекта осуществлялось производство и распространение социальных видеороликов по различным направлениям волонтерства, целью которых было информирование пользователей соцсетей о возможностях добровольческой деятельности в нашей стране. Совокупный охват Интернет-аудитории медиапроекта к ноябрю 2018 года составил около 5 700 000 млн просмотров.
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