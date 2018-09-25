В Самарской области состоится окружной форум ученического самоуправления ПФО

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Окружной форум ученического самоуправления пройдет на базе парк-отеля «Ели» ( Новокуйбышевское лесничество).С 27 – 28 сентября 2018г. состоится окружной форум ученического самоуправления Приволжского Федерального Округа. Участниками форума станут более 100 человек, среди которых: лидеры и активисты ученического самоуправления представители администрации общеобразовательных организаций, родительских комитетов, специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования и в сфере молодежной политики.Организаторами Форума выступает Министерство образования и науки Российской Федерации, Общероссийская общественная организация«Российский Союз Молодежи» при поддержке Самарского Союза Молодежи – территориальной общественной организации «Российского Союза Молодежи» в Самарской области.Форум проводится в целях создания условий для системной и эффективной работы ученического самоуправления в общеобразовательныхорганизациях России.Задачами форума являются: обучение активистов и организаторов ученического самоуправления и стимулирование деятельности советовобучающихся, а также анализ, выявление и трансляция лучшего опыта в деятельности ученического самоуправления.В рамках форума состоятся обучающие мероприятия, лекции и семинары по нормативным аспектам деятельности ученического самоуправления, отличиям ученических советов от общественных объединений, технологиям проведения выборов в органы ученического самоуправления и сопровождению деятельности ученических советов в сети «Интернет», передает пресс-служба Самарского Союза Молодежи.