В Самарской области состоится официальный старт марш-броска «Версты Памяти»

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7 декабря в 13.30 по адресу: Самарская область, Красноярский район, деревня Екатериновка (база отдыха «Надежда») состоится официальный старт марш-броска «Версты Памяти». Марш-бросок проводится в рамках проекта «Историческая память» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и состоится в Самарской области в период с 7 по 10 декабря. Проведение марш-бросков, посвященных памятным датам российской истории, является одним из традиционных форматов работы в рамках проекта. На данный момент было организовано 7 марш-бросков, в которых приняли участие более 10 000 человек. Также участники пешего марафона примут участие в торжественной церемонии возложения цветов, приуроченного ко Дню Героев Отечества, к мемориальному комплексу на площади Славы.Марш-бросок «Версты Памяти», главной целью которого является обеспечение преемственности поколений и патриотическое воспитание молодежи, будет проходить через муниципальные районы Красноярский, Сергиевский и Исаклинский. В мероприятии примут участие врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов, члены военно-патриотического центра «Навигатор 63», военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» и представители Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».По пути следования участниками экспедиции будут проведены встречи со школьниками и уроки мужества, а также торжественные возложения цветов к памятникам погибшим воинам в Великой Отечественной войне и локальных конфликтах. По маршруту планируется прохождение членов делегации с макетами оружия по пересеченной местности, а также участие военной техники (бронеавтомобиль «Тигр»).Более того, марш-бросок позволит сплотить представителей различных поколений Самарской области благодаря общему делу и общей истории, привить молодежи любовь к истории нашего региона и страны в целом.Финальное мероприятие состоится в парке Победы с. Исаклы муниципального района Исаклинский 10 декабря 2017 года в 13.00.