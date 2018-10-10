В Самарской области состоится автопробег в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы

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Затем в храме пройдет богослужение, посвященное празднованию Покрова.Автопробег в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы состоится на территории Самарской области с 11 по 14 октября 2018 года.Организатором мероприятия, по благословению митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия, выступила общественная организация «Сорок сороков». Среди участников автопробега – представители православной общественности и молодежных общественных организаций, любители спорта. Участники посетят ряд епархий Самарской области, побывают в монастырях, храмах, встретятся с представителями молодежных организаций на территориях городских округов и сельских районов, проведут открытые тренировки по различным видам спорта.В частности, участники «Покровского автопробега» планируют посетить:11 октября 2018 года в 13.00 – церковь иконы Божией Матери «Неопалимая купина» (Самарская область, Безенчукский район, с. Никольское, ул. Пролетарская 2). Затем в поселке Безенчук участники автопробега проведут тренировку стадионе «Труд», а в тот же день вечером встретятся с молодёжным православным клубом города Сызрань, где пройдет круглый стол на тему «Православие и спорт»;12 октября 2018 года в 10.00 – Вознесенский мужской монастырь, храм Успения Пресвятой Богородицы и храм на улице Каховская в Сызрани. На спортивной площадке неподалеку от храма пройдет открытая тренировка;12 октября 2018 года в 17.00 – мужской Свято-Казанский Богородичный монастырь (Самарская область, Ставропольский район, с. Винновка);13 октября 2018 года в 11.00 – Поволжский православный институт в Тольятти (Самарская область, г. Тольятти, ул. Революционная, 74). Затем планируется проведение открытой тренировки в тольяттинском спортивном клубе «Звезда»;13 октября 2018 года – храм Рождества Христова (Самарская область, Красноярский район, поселок Волжский, ул. Максима Горького, 6А). Здесь пройдет круглый стол на тему «Трезвенный образ жизни» с участием школьников Красноярского района Самарской области передает пресс-служба облправительства.