В Самарской области составляют «дорожную карту» ресоциализации бывших заключенных

106

В областном министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области прошел межведомственный семинар совместно с представителями общественности.Открыл семинар руководитель департамента организации соцобслуживания областного минсоцдемографии Владимир Никитин. Он обозначил основную тему совещания – определение для «Дорожной карты ресоциализации и реального включения в гражданское общество лиц, отбывших уголовное наказание и освобожденных от него (2018 – 2021гг.)» актуальных, первоочередных тем и вопросов, необходимых к реализации в указанный период. Эту работу министерство проводит совместно с региональной общественной организацией «Союз женщин Самарской области».«Каждый второй бывший осужденный в Самарской области вскоре снова оказывается за решеткой», - сообщила Т.Кленова.Заведующая социальной службой ГКУ СО «Центр социальной адаптации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы» Анастасия Корческул в своем выступлении отметила, что в работе с такими гражданами специалисты центра оказывают психологическую помощь. Главное же задачей является поиск работы.«Мы взаимодействуем с фермерами по Самарской области с различных районов. Многие люди у нас уезжают в фермерские хозяйства. Там предоставляется жилье и заработная плата, то есть весь минимум, необходимый для нормальной жизни», - сказала А.Корческул.Положительным опытом в ресоциализации отбывших наказание поделился начальник отделения ООДУУП и ПДН ГУ МВД России по Самарской области Евгений Хвесько:«Можно пример в Новокуйбышевске привести. Здесь достигнута договоренность с работодателем о приеме лиц, состоящих у нас на учете на работу. И такая работа ведется. Даже зарплата достаточно стабильная - до 20 тысяч рублей».По словам сотрудника полиции, немаловажную роль в поиске работы для бывших заключенных играет инициативность, как самого соискателя, так и сотрудников полиции курирующего его адаптацию в обществе.Следующая встреча межведомственной группы по подготовке «дорожной карты» запланирована на февраль 2018 года, сообщает пресс-служба облправительства.