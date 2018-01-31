В Самарской области семьи начали получать выплаты на первенца
31 января 2018 18:20
156
социальных гарантий.
Напомним, в конце ноября 2017 года Президент РФ Владимир Путин объявил о масштабной реформе демографической политики в рамках «Десятилетия детства» (2018-2027 гг.).
«Нужна активная работа и по снижению смертности, и по стимулированию рождаемости», - заявил Владимир Путин на заседании Координационного совета при Президенте по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. - «Дети – это будущее России. Нужно перезагрузить нашу политику демографического развития. На первом плане по поддержке стимулирования рождаемости - многодетные семьи со скромными доходами, важно также создание дополнительных стимулов для рождения вторых и третьих детей. И особое внимание - молодым семьям», - подчеркнул Президент.
Был подготовлен целый комплекс мер: введены выплаты за рождение первого ребенка, продлена программа маткапитала, расширена возможность использования ее средств, появилась специальная программа ипотечного кредита для семей, где уже есть дети. Также сейчас в Правительстве РФ разрабатываются программы по созданию мест в ясельных группах и ремонту и строительству поликлиник. Все это
получило название «Демографический пакет Путина».
Критерии, по которым назначаются выплаты на первого ребенка, в каждом регионе свои. В Самарской области для назначения выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, в Самарской области это 16 608 руб. К примеру, в семье из 3 человек (мама, папа и новорожденный или усыновлённый малыш) общий доход
не должен превышать 49 824 рубля в месяц (16 608 x 3). Размер выплаты в Самарской области соответствует величине прожиточного минимума на детей в регионе – 9 967 рублей. Выплата назначается со дня рождения ребенка (при условии обращения за ней в течение 6 месяцев) до достижения ребенком возраста 1,5 года.
Как отметила врио министра Марина Антимонова на сегодняшний день 168 семей Самарской области, в которых после 1 января 2018 года родился (или был усыновлен) первый ребенок, уже определены как потенциальные получатели выплаты. 20 из них уже предоставили полный пакет документов и 15-ти из них на этой неделе перечислены первые выплаты.
«С каждым днем количество заявлений увеличивается. Мы прекрасно пониманием, что в семьях, где только что появился первый малыш, не всегда есть возможность молодым родителям быстро собрать пакет документов, только получение свидетельства о рождении в органах ЗАГС занимает несколько дней. Сотрудники соцзащиты готовы оказывать всевозможное содействие таким семьям в получении документов, при необходимости мы готовы даже выходить в дома», - отметила Марина Антимонова.
Врио министра отметила, что органы соцзащиты Самарской области оперативно, в течение 3-5 дней, рассматривают документы и направляют их на выплату.
«Дмитрий Игоревич Азаров поставил задачу как можно скорее начать выплаты семьям, где появился первый ребенок. Средства на это были заложены с начала года. Всего из федерального бюджета Самарской области на эти цели предусмотрено выделение свыше 410 миллионов рублей на выплаты за первого ребенка. Денежные средства на I квартал к нам поступили в полном объёме», - подчеркнула руководитель регионального минсоцдема.
С 1 января 2018 года расширены возможности получения материнского капитала – его реализуют через Пенсионный Фонд Российской Федерации. Как рассказала управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Самарской области Анна Зайцева, средства материнского капитала теперь можно использовать для оплаты пребывания ребенка до 3 лет в дошкольных учреждениях – детском саду или яслях. Раньше это можно было сделать только после достижения ребенком 3 лет. С соответствующими заявлениями в ПФР по Самарской области уже обратилось 13 семей региона. Кроме того, нуждающимся семьям, в которых с 2018 года родился или усыновлен второй ребенок, Пенсионный фонд из средств материнского капитала ежемесячно на протяжении полутора лет будет осуществляет выплату в размере прожиточного минимума ребенка в регионе проживания семьи.
К примеру, в семье из четверых человек (мама, папа, старший ребенок и новорожденный или усыновленный) годовой доход в 2017 году составил 780 000 рублей (ежемесячная зарплата мамы 27 500 тысяч рублей, папы – 37 500 рублей). Доход семьи делится на 12 месяцев, а потом на 4 человека: 780 000/12/4 = 16 250 руб./чел. в месяц, что составляет менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения (16 608 руб.). Это значит, что семье положена ежемесячная денежная выплата из средств материнского капитала в размере 9 967 рублей в месяц (размер для Самарской области).
«Программа материнского капитала продлена. Она будет действовать до 31 декабря 2021 года. Сумма материнского капитала на
сегодняшний день составляет 453 026 рублей. Хочу также отметить, что родители не должны отчитываться за то, на что они потратили выплату из средств материнского капитала. Это же касается и выплат на первого ребенка. Материнский капитал также может быть
использован для улучшения жилищных условий, формирования будущей пенсии мамы, а также для приобретения товаров и услуг для реабилитации детей-инвалидов», - рассказала Анна Зайцева.
Также Марина Антимонова напомнила, что в Самарской области меры поддержки оказываются и многодетным семьям (данный статус у семьи появляется с рождением третьего ребенка). Так, всем семьям назначается единовременная выплата «семейный капитал» в размере 100 тысяч рублей. Малоимущим также назначается ежемесячная выплата – свыше 10 тысяч рублей на третьего и последующих детей. Есть и ряд других льгот и мер социальной поддержки многодетных семей Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
31 января 2018 23:03
Центральной темой обсуждения стал легендарный футбольный матч, который состоялся в разрушенном Сталинграде 2 мая 1943 года. Социум
202
31 января 2018 22:08
Жители Самары уже сейчас могут выбрать любой избирательный участок, на который они придут 18 марта. Социум
182
31 января 2018 20:47
А также ознакомился с инновационными разработками Самарского университета. Социум
187
Здравоохранение
31 января 2018 21:52
Главное средство защиты ребенка от тяжелого течения заболевания и осложнений от гриппа – своевременная вакцинация. Прививку необходимо сделать ранней... Здравоохранение
259
31 января 2018 17:16
По словам Вероники Скворцовой, смертность в России вернулась на уровень 1992 года. Здравоохранение
169
31 января 2018 11:34
Они будут напоминать о рекомендациях врачей после диспансеризации и разбирать жалобы россиян. Здравоохранение
213
Новости медицины
31 января 2018 16:52
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
42
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
274
5 января 2018 20:07
Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
300
Туризм
18 января 2018 11:47
Профильное министерство проработает этот вопрос. Туризм
639
17 января 2018 11:54
Экскурсии доставят на судах на воздушных подушках "Нептун". Туризм
1315
17 января 2018 11:07
Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году. Туризм
328
Образование
30 января 2018 14:18
Всего было подано около 600 заявок, из 23 регионов РФ отобрано для защиты 198 работ, авторы которых приезжают в Самару. На чтения также приедет делегация из Армении, а... Образование
213
30 января 2018 11:14
Ожидается, что в новом учебном году в первый класс придет свыше 36,8 тысячи детей по всей Самарской области. Образование
382
29 января 2018 23:25
Ведомство считает, что ежегодно выпускается большое число юристов и экономистов, которые потом не могут найти работу. Образование
476
Культура
30 января 2018 13:03
Художественным руководителем фестиваля является Сергей Войтенко. Культура
237
30 января 2018 11:20
Ребят-гостей ждет интересная игровая и конкурсная программа. Культура
251
30 января 2018 10:47
Вход на все мероприятия свободный. Культура
218
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
153
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
544
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
531
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
329
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
349
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1632
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
525
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
525
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
7053
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3319
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1930
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2367
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2249
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1883
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3503
Мероприятия
В Самаре состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный 80-летнему юбилею татарского поэта Гакиля Сагирова
В День полного освобождения Ленинграда от блокады «Молодежка ОНФ» в Самарской области провела акцию «Открытка памяти»