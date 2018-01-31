В Самарской области семьи начали получать выплаты на первенца

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31 января в пресс-центре Правительства Самарской области прошел брифинг врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской областии управляющей Отделением Пенсионного фонда России по Самарской областипо теме реализации в регионе инициатив Президента РФ, касающихся ежемесячных выплат семьям, имеющим детей и другихсоциальных гарантий.Напомним, в конце ноября 2017 года Президент РФ Владимир Путин объявил о масштабной реформе демографической политики в рамках «Десятилетия детства» (2018-2027 гг.).«Нужна активная работа и по снижению смертности, и по стимулированию рождаемости», - заявилна заседании Координационного совета при Президенте по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. - «Дети – это будущее России. Нужно перезагрузить нашу политику демографического развития. На первом плане по поддержке стимулирования рождаемости - многодетные семьи со скромными доходами, важно также создание дополнительных стимулов для рождения вторых и третьих детей. И особое внимание - молодым семьям», - подчеркнул Президент.Был подготовлен целый комплекс мер: введены выплаты за рождение первого ребенка, продлена программа маткапитала, расширена возможность использования ее средств, появилась специальная программа ипотечного кредита для семей, где уже есть дети. Также сейчас в Правительстве РФ разрабатываются программы по созданию мест в ясельных группах и ремонту и строительству поликлиник. Все этополучило название «Демографический пакет Путина».Критерии, по которым назначаются выплаты на первого ребенка, в каждом регионе свои. В Самарской области для назначения выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, в Самарской области это 16 608 руб. К примеру, в семье из 3 человек (мама, папа и новорожденный или усыновлённый малыш) общий доходне должен превышать 49 824 рубля в месяц (16 608 x 3). Размер выплаты в Самарской области соответствует величине прожиточного минимума на детей в регионе – 9 967 рублей. Выплата назначается со дня рождения ребенка (при условии обращения за ней в течение 6 месяцев) до достижения ребенком возраста 1,5 года.Как отметила врио министрана сегодняшний день 168 семей Самарской области, в которых после 1 января 2018 года родился (или был усыновлен) первый ребенок, уже определены как потенциальные получатели выплаты. 20 из них уже предоставили полный пакет документов и 15-ти из них на этой неделе перечислены первые выплаты.«С каждым днем количество заявлений увеличивается. Мы прекрасно пониманием, что в семьях, где только что появился первый малыш, не всегда есть возможность молодым родителям быстро собрать пакет документов, только получение свидетельства о рождении в органах ЗАГС занимает несколько дней. Сотрудники соцзащиты готовы оказывать всевозможное содействие таким семьям в получении документов, при необходимости мы готовы даже выходить в дома», - отметилаВрио министра отметила, что органы соцзащиты Самарской области оперативно, в течение 3-5 дней, рассматривают документы и направляют их на выплату.поставил задачу как можно скорее начать выплаты семьям, где появился первый ребенок. Средства на это были заложены с начала года. Всего из федерального бюджета Самарской области на эти цели предусмотрено выделение свыше 410 миллионов рублей на выплаты за первого ребенка. Денежные средства на I квартал к нам поступили в полном объёме», - подчеркнула руководитель регионального минсоцдема.С 1 января 2018 года расширены возможности получения материнского капитала – его реализуют через Пенсионный Фонд Российской Федерации. Как рассказала управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Самарской области, средства материнского капитала теперь можно использовать для оплаты пребывания ребенка до 3 лет в дошкольных учреждениях – детском саду или яслях. Раньше это можно было сделать только после достижения ребенком 3 лет. С соответствующими заявлениями в ПФР по Самарской области уже обратилось 13 семей региона. Кроме того, нуждающимся семьям, в которых с 2018 года родился или усыновлен второй ребенок, Пенсионный фонд из средств материнского капитала ежемесячно на протяжении полутора лет будет осуществляет выплату в размере прожиточного минимума ребенка в регионе проживания семьи.К примеру, в семье из четверых человек (мама, папа, старший ребенок и новорожденный или усыновленный) годовой доход в 2017 году составил 780 000 рублей (ежемесячная зарплата мамы 27 500 тысяч рублей, папы – 37 500 рублей). Доход семьи делится на 12 месяцев, а потом на 4 человека: 780 000/12/4 = 16 250 руб./чел. в месяц, что составляет менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения (16 608 руб.). Это значит, что семье положена ежемесячная денежная выплата из средств материнского капитала в размере 9 967 рублей в месяц (размер для Самарской области).«Программа материнского капитала продлена. Она будет действовать до 31 декабря 2021 года. Сумма материнского капитала насегодняшний день составляет 453 026 рублей. Хочу также отметить, что родители не должны отчитываться за то, на что они потратили выплату из средств материнского капитала. Это же касается и выплат на первого ребенка. Материнский капитал также может бытьиспользован для улучшения жилищных условий, формирования будущей пенсии мамы, а также для приобретения товаров и услуг для реабилитации детей-инвалидов», - рассказалаТакженапомнила, что в Самарской области меры поддержки оказываются и многодетным семьям (данный статус у семьи появляется с рождением третьего ребенка). Так, всем семьям назначается единовременная выплата «семейный капитал» в размере 100 тысяч рублей. Малоимущим также назначается ежемесячная выплата – свыше 10 тысяч рублей на третьего и последующих детей. Есть и ряд других льгот и мер социальной поддержки многодетных семей Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.