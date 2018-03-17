В Самарской области с начала года зарегистрировано 6 случаев заболеваний бешенством среди животных

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Резервуаром и источником бешенства являются все теплокровные животные (дикие хищные животные, преимущественно лисы, волки, песцы, енотовидные собаки, бродячие и домашние собаки и кошки, сельскохозяйственные животные), хищные рукокрылые (летучие мыши).Вирус проникает в организм через поврежденные кожные покровы, неповрежденные слизистые оболочки. Заражение человека происходит при непосредственном контакте с источником инфекции в результате укуса, оцарапывания или ослюнения больным животным. Наиболее опасными локализациями считаются повреждения, нанесенные в область шеи, головы, пальцы рук и стоп.Заболевание животных может проявляться как в буйной, так и в тихой формах. Больная собака угнетена, забирается в темный угол, не откликается на зов хозяина, хрипло лает, грызет палки, изо рта обильно течет слюна, появляется рвота, косоглазие. При бешенстве в тихой форме собака может виновато ластиться к хозяину, а потом как бы случайно укусить его. Боязни воды у собаки может не быть, и вода, поставленная перед животным, не является достоверной проверкой его здоровья. Особенно опасна бешеная кошка, которая прыгает людям на голову, грызет, кусает и царапает все, что попадается на дороге. В то же время кошка может забраться в укромное место и укусить человека, когда ее будут вытаскивать.Больные бешенством коровы ревут, отказываются от еды, зевают, бросаются на стены, больные овцы и козы прыгают на стены, кусают других животных, бросаются на людей и собак.У бешеной лисицы отсутствует страх перед человеком, она забегает в поселки, кусает скот, дерется с собаками, почти всегда бросается на человека.Большую опасность представляет бешеный волк, наносящий множественные глубокие укусы. Даже поверхностные, почти невидимые укусы летучих мышей могут привести к передаче вируса.За январь-февраль 2018 года в Самарской области зарегистрировано 6 случаев заболеваний бешенством среди животных на 5 территориях муниципальных районов: в Алексеевском, Безенчукском, Больше-Глушицком, Больше-Черниговском, Борском районах. Случаи заболевания зарегистрированы среди домашних собак, крупного рогатого скота, лис. Наибольшее количество случаев заболевания бешенством было зарегистрировано среди домашних животных (домашние собаки - 50%).Избегать контактов с дикими животными, особенно хищными, даже если они кажутся миролюбивыми, ласковыми, спокойными. Нельзя оставлять детей без присмотра и допускать их до животных. Нельзя кормить с рук лисенка, гладить спокойно лежащую лисицу или другое дикое животное. При снятии шкуры с промысловых видов животных, пользоваться одноразовыми перчатками, которые потом сжечь. Избегать контактов с безнадзорными животными (собаками и кошками). Объяснять детям, что нельзя гладить, кормить, подпускать к себе неизвестных животных, так как они могут быть больны.Необходимо как можно быстрее обильно промыть рану, места ослюнения мыльным раствором, обработать края раны 70% спиртом или 5% спиртовым раствором йода, наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в травматологический пункт для проведения курса антирабической вакцинации.