В Самарской области с 1 декабря будет усилено патрулирование леса

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В случае выявления фактов незаконной заготовки хвойных деревьев, нарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность.За одно незаконно срубленное дерево хвойных пород законодательством предусмотрена административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.Также, виновное лицо обязано будет возместить ущерб, причиненный лесам, который составляет более 3 тысяч рублей. Необходимо отметить, в случае если ущерб будет превышать 5 тысяч рублей (а это две елки и более) законодательством предусмотрена уголовная ответственность за данное нарушение лесного законодательства, предусматривающая наказание, вплоть до лишения свободы.Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области просит всех неравнодушных жителей региона сообщать информацию о незаконных заготовках елок по телефону Региональной диспетчерской службы 8(846)231-00-63 (круглосуточно), передает пресс-служба облправительства.