В Самарской области работники ЧОО помогают Росгвардии в обеспечении безопасности Дня знаний

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1 сентября, в первый день нового учебного года, по решению руководства Управления Росгвардии по Самарской области маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны максимально приближены к образовательным учреждениям. Более 60 групп задержания патрулируют территории, непосредственно прилегающие к местам празднования Дня знаний.Кроме того, обеспечивать безопасность массовых мероприятий помогают группы быстрого реагирования частных охранных организаций, с каждой из них у сотрудников Росгвардии налажена связь. В случае возникновения в образовательном учреждении или на прилегающей площади какой-либо нештатной ситуации, ближайший экипаж вневедомственной охраны или ГБР прибудет на место происшествия в кратчайшие сроки.Чтобы максимально повысить оперативность реагирования на возможные эксцессы, в крупных городах – Самаре и Тольятти, где действуют АПК «Безопасный город», сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии несут дежурство в пунктах управления этими системами. Вместе с сотрудниками органов внутренних дел они осуществляют мониторинг ситуации в населенных пунктах.