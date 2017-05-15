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Оперативный штаб в Самарской области сообщает, что с 15 по 22 мая 2017 года в Самарской области проводятся плановые антитеррористические учения. В мероприятиях задействованы оперативные силы и средства правоохранительных органов и специальных служб, решающие учебные задачи по предотвращению и пресечению террористических проявлений.На территории г.о. Самара, Волжского и Красноярского районов Самарской области будут отрабатываться учебные мероприятия по предотвращению, минимизации и ликвидации последствий террористического акта.В связи с возможными временными затруднениями передвижения транспорта и граждан в указанных районах Оперативный штаб в Самарской области просит жителей с пониманием отнестись к введенным ограничениям посещения территории, прилегающей к месту проведения учений.