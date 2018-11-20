В Самарской области проведут профориентационную видеоконференцию со старшеклассниками

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В мероприятии примут участие около 300 школьников 8-10 классов, которые пока только решают, какие предметы им сдавать на ЕГЭ и в какие вузы поступать. С помощью системы ВКСпредставители департамента информационных технологий и связи, вузов и IT-компаний расскажут, почему сегодня в России за программистами ведется настоящая «охота», сколько получает молодой специалист в сфере информационных технологий и как можно работать на международную корпорацию, не выходя из дома, в любом месте Самарской области. В ходевидеоконференции школьники смогут задать вопросы, касающиеся выбора вуза, условий поступления, перспектив ИТ-отрасли.По данным статистики, в ближайшие 3-5 лет программисты останутся самой востребованной категорией специалистов. При этом молодые люди не склонны выбирать профессию в сфере IT из-за сложности в подготовке и сдаче экзамена по физике, без которого невозможно поступить в технические вузы. Эту тенденцию и призваны преодолеть профориентационные мероприятия.Подобные видеоконференции проводятся уже 8 лет (два раза в год по 4 ВКС в месяц), в них приняли участие несколько тысяч старшеклассников, многие из которых впоследствии выбрали в качестве ЕГЭ физику и поступили на инженерные специальности. В последние годы при содействии Правительства Самарской области ежегодно увеличивается квота бюджетных мест на инженерные и IT-специальности, и, по статистике, физику в качестве ЕГЭ выбирают все больше школьников, передает пресс-служба облправительства.