В Самарской области провалили выполнение "майских" указов Президента. Но увеличили зарплаты чиновников
2 сентября 2017 18:12
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Из данных министерства Александра Кобенко (которое и является ответственным за исполнение данного пункта), рост зарплат шел только в 2012-2014 гг. Потом фактически началось падение.
Еще более четкую картину происходящего с заработками населения дает Росстат. Из опубликованных им ранее данных следует, что Самарская область за четыре года не только не добилась роста зарплат. Напротив, она все ближе к уровню 2011 года, а по итогам 2016-го и вовсе оказалась ниже планки четырехлетней давности. Если тогда уровень зарплат составлял 107,5 % от уровня 2011 года, то по итогам 2016-го – всего лишь 103,9 %.
Сопоставимые данные дает и Самарастат. Вопреки всем усилиям чиновников, население упорно продолжает зарабатывать около 26-27 тысяч рублей в месяц.
Эти данные вполне можно было бы объяснить разразившимся в 2014-2016 гг. кризисом, который ударил по всей стране, если бы не несколько «но».
Во-первых, даже в границах ПФО можно найти регионы, которые смогли добиться роста. Например, Мордовия, где в сравнении с 2011 годом, если верить статистикам, в 2016 году люди получали в среднем на 21% больше, чем пятью годами раньше, Удмуртия – на 16,6%, Марий Эл – на 11,8%.
Во-вторых, и это удивляет еще больше, средняя зарплата чиновников, которые должны были добиваться роста зарплат в 1,4-1,5 раза, но так и не добились этого, все-таки выросла. Причем по всем ветвям власти.
На момент подписания «майских указов» в 2012 году, по данным Росстата, служащие органов государственной власти Самарской области в среднем зарабатывали по 44 645 рублей.
Уже на тот момент этот показатель был не только самым высоким в Приволжском федеральном округе, но и на порядок выше среднего значения в округе (33 606 рублей). Причем диапазон по категориям должностей был следующим: от 82 228 рублей у руководителей до 41 160 рублей у специалистов и 23 685 рублей у обеспечивающих специалистов.
Муниципальные чиновники зарабатывали несколько скромнее – в среднем 28 892 рублей. Диапазон в пределах 49 979 рублей у высшей группы должностей и 13 034 рублей – у младшей. Всего же в 2012 году Росстат зафиксировал в Самарской области немногим более 30 тысяч работников гос-органов и органов МСУ, или примерно 94 чиновника на 10 тысяч человек.
В 2016 году средняя зарплата чиновников исполнительной власти Самарской области достигла уже 56 976 рублей. По сравнению с 2015 годом рост составил 7,7%, а за четыре года – более 27%. У чиновников, занятых в системе органов МСУ, зарплата за четыре года выросла на 22% и составила уже 35 279 рублей.
Эксперты не видят ничего хорошего в такой диспропорции.
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