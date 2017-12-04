В Самарской области прошло учение по обеспечению безопасности в рамках подготовки к ЧМ- 2018

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30 ноября оперативным штабом в Самарской области проведено учение по обеспечению безопасности на объектах железнодорожного транспорта в рамках подготовки к проведению в 2018 году на территории региона мероприятий Чемпионата мира по футболу.В ходе учения Управлением ФСБ России по Самарской области отработано взаимодействие сил и средств оперативного штаба с подразделениями правоохранительных структур, органами власти и местного самоуправления при возникновении чрезвычайных ситуаций на железнодорожной вокзале станции «Сызрань - 1» и железнодорожном мосту через реку Волга.Проведенное мероприятие стало одним из важных этапов подготовки к обеспечению безопасности проведения в 2018 году Чемпионата мира по футболу.