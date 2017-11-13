В Самарской области прошло профилактическое мероприятие "Сними наушники и капюшон!"

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Так, студенты Самарского машиностроительного колледжа вблизи своего образовательного учреждения раздавали пешеходам яркие письма с призывом снимать капюшон и наушники, приближаясь к проезжей части. А обращении, в частности, молодые люди указали, что у пешеходов с плеерами шансы попасть в серьезную аварию возрастают в 3 раза.Мероприятие проходило совместно с инспекторами ГИБДД, которые посредством СГУ обращались к жителям горгода быть внимательнее перед пешеходным переходом, обязательно смотреть направо и налево, чтобы убедиться, что транспортных средств нет и дорога свободна.Сотрудники Госавтоинспекции вместе с волонтерами рассказывали прохожим об опасности перехода дороги в наушниках и капюшонах, а также необходимости прерывать телефонный разговор прежде, чем ступить на проезжую часть.Большинство участников акции признались, что осознают опасность дороги, но не всегда поступают правильно и пообещали, что впредь будут более осмотрительными на проезжей части, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области