В Самарской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Симка»
29 марта 2019 16:38
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Одна из таких проверок прошла на территории торгово-овощной базы в областном центре.
В ходе мероприятий было задокументировано два факта предоставления незаконных услуг сотовой связи, в отношении двух граждан были составлены 2 административных протокола по статье 13.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом» и один протокол по статье 13.30 КоАП РФ «Невыполнение предусмотренных законом требований лицом, действующим от имени оператора связи, или несоблюдение оператором связи установленного порядка идентификации абонентов».
Всего за период проведения мероприятия проверено порядка 200 объектов торговли, проверено около 200 лиц, возбуждено 9 административных дел о правонарушениях, из незаконного оборота изъято более 600 сим карт различных сотовых операторов. Такие мероприятия сотрудники полиции проводят на постоянной основе.
Подробно о мероприятии смотрите в видеоматериале, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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