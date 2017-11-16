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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Симка»

16 ноября 2017 12:23
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В Самарской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Симка» В ходе рейда было проверено 252 объекта оптово-розничной торговли.
В ходе рейда было проверено 252 объекта оптово-розничной торговли.

Мероприятие направлено на пресечение правонарушений, касающихся запрета продажи сим-карт в нестационарных торговых объектах, а также заключение от имени операторов связи договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи без внесения в договор сведений об абоненте. Основная цель мероприятия – профилактика преступлений, в первую очередь различных видов мошенничеств. Именно мошенники используют при совершении преступлений  сим - карты, оформленные  третьих лиц.

В ходе рейда было проверено 252 объекта оптово-розничной торговли и 194 лица распространяющих sim-карты посредством сети интернет. Так, в городе  сотрудница салона сотовой связи  осуществила продажу sim-карт в количестве 40 штук без заключения договора об оказании услуг. В отношении женщины полицейскими  составлен протокол по статье 13.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации  «Заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом».

За время проведения мероприятия сотрудниками полиции было изъято более 300 sim-карт, оформленных на третьих лиц, и составлено 12 административных протоколов, сообщает облМВД.

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