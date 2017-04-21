В Самарской области прошли учения по тушению лесных пожаров и были поставлены задачи на пожароопасный период 2017 года
21 апреля 2017 21:02
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В совещании приняли участие: заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов, начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко, заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Сергей
Ковалев, руководители структурных подразделений Правительства Самарской области, национальных парков, ресурсоснабжающих организаций, представители Росприроднадзора, Самаралеса, Самарских лесничеств, железной дороги, главы муниципальных образований и др.
«Лесные пожары являются основной причиной повреждения и гибели лесов на значительных площадях. Около 80% лесных пожаров возникает по вине человека. В этой связи всем службам, обеспечивающим пожарную безопасность,
контролирующим соблюдение природоохранного законодательства, необходимо максимально сконцентрировать свое внимание на своевременном реагировании по всем фактам возгораний, принимать меры не только к тушению природных, лесных пожаров, но и к выявлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности. Для реализации этой задачи необходимо обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие министерства лесного хозяйства с территориальными подразделениями МВД России, МЧС России, главами муниципальных образований и иными заинтересованными структурами», - отметил заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель
департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов.
В 2016 году на землях лесного фонда зарегистрировано 15 лесных пожаров на площади 10,7 га, из которых 2 произошло по причине поджога, 5 – переход огня с сопредельных территорий, 7 – в результате неосторожного обращения с огнем, 1 – по
неустановленной причине. Оперативность тушения составила 100%. В течение первых суток ликвидированы все 15 пожаров. На тушении было задействовано 323 человека и 129 единиц техники. Общий ущерб составил 836 тыс.рублей, в том числе
затраты на тушение – 778 тыс.рублей. В сравнении с пожароопасным сезоном 2015 года количество пожаров сократилось в 3,2 раза, а площадь уменьшилась в 2,9 раза.
Согласно информации министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александра Ларионова, основной пик активности лесных пожаров пришёлся на август. Наиболее горимым районом по-прежнему остается Красноярский, леса которого в основном состоят из хвойных насаждений и характеризуются разветвленной сетью автомобильных дорог, линейных объектов, многочисленных рекреационных зон и населённых пунктов.
По данным метеонаблюдения период весна – лето 2017 года на территории Самарской области прогнозируется как засушливый, с повышенным температурным режимом. На выполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов в 2017 году будет направлено 48 млн.рублей.
В целях организации надлежащего взаимодействия в период пожароопасного сезона 2017 года министерством заключены межведомственные соглашения с федеральными органами исполнительной власти (ГУ МЧС России по Самарской области, ГУ МВД России по Самарской области), с уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, граничащих с Самарской областью (республика Татарстан, Оренбургская и Ульяновская области), а также
соглашения по оказанию помощи силами и средствами пожаротушения в условиях высокой и чрезвычайной горимости с органами местного самоуправления области и национальными парками (Бузулукский бор, Самарская Лука, Жигулевский
заповедник им. И.И.Спрыгина).
Во время пожароопасного сезона на территории Самарской области предусматривается создание 468 мобильных групп пожаротушения общей численностью 2691 человек. В их распоряжении: 212 пожарных автомобилей, 25 малых лесопожарных комплексов, 262 единицы тракторной техники, 34 бульдозера, 135 единиц различной автомобильной, водной техники, 95 плугов, 729 единиц противопожарного оборудования (мотопомпы, воздуходувки, бензопилы, аппараты зажигательные), 1167 ранцевых лесных огнетушителей, 293 радиостанции для связи на пожарах и 1958 штук лесопожарного инвентаря.
По завершении совещания состоялось мероприятие по отработке практических навыков взаимодействия наземных сил и средств при тушении лесных пожаров.
В командно-штабном учении по тушению условного лесного пожара были задействованы пожарные формирования министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, Главного управления
МЧС России по Самарской области, пожарно-спасательный отряд, сообщает пресс-служба облправительства.
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