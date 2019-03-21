В Самарской области прошла проверка системы оповещения

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21 марта на территории Самарской области проведена комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением электросирен и трансляцией сигнала метронома. Мероприятие проводилось под контролем Главного управления МЧС России по Самарской области в целях подготовки к предстоящему паводковому периоду и в соответствии с Планом основных мероприятий Самарской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год.Оповещение населения является одним из важнейших мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих доведение в минимально короткие сроки информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения.В 10.00 в ГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» при помощи специального оборудования состоялся запуск сигналов электросирен и уличных громкоговорителей.При получении такого сигнала необходимо немедленно подойти к ближайшему источнику информации: дома – включить радио или телевизор, на улице – подойти к громкоговорящим устройствам. В случае угрозы или возникновения ЧС будет передана необходимая информация по дальнейшим действиям. Это могут быть сообщения о возникновении чрезвычайных ситуаций на предприятиях, стихийных бедствиях природного характера и действиях населения в этих ситуациях; также передаются сигналы о воздушной тревоге, радиационной опасности и химической тревоге.Проверка проходила в плановом порядке для определения работоспособности аппаратуры, готовности технических средств к передаче информации об угрозах различного характера в случае необходимости, передает пресс-служба облМЧС.