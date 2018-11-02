В Самарской области прошла акция «Узнай о своих долгах»

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Работники Управления проверили на наличие задолженности граждан с помощью мобильного приложения. Они посетили торговые площадки, почтовые отделения, центры социального обслуживания и другие места массового скопления граждан.Судебные приставы рассказали жителям региона о возможностях мониторинга своей задолженности и ответили на их вопросы,порекомендовав активно пользоваться Интернет-сервисом и время от времени заходить на страничку «Банка данных исполнительных производств».Почти 700 человек в этот день воспользовались возможностью самостоятельно проверить себя с помощью мобильного приложения.В ходе акции судебными приставами было выявлено 29 должников по различным категориям исполнительных производств. Многие из них сразу же оплатили свой долг. Тем, кто этого не сделал, были вручены требования о явке на прием к судебным приставам-исполнителям.Несмотря на то, что приоритетная задача мероприятия – не выявить должников, а проконсультировать жителей региона об имеющейся задолженности, в рамках проведенной акции было взыскано свыше 133 тысяч рублей.Узнать о своих долгах можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», который расположен на официальном сайтеУправления ФССП России по Самарской области по ссылке: http://r63.fssprus.ru, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области