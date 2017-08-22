В Самарской области прошел спортивный праздник - 38-ой фестиваль сотрудников УИС

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В состязаниях участвовало более 20 команд сотрудников всех исправительных учреждений региона. Спортивная часть состояла из четырех видов: военизированная эстафета, перетягивание каната, волейбол, военно-прикладная эстафета. Творческая составляющая праздника включала конкурс веселых и находчивых, конкурс капитанов и карнавал.На протяжении трех дней фестивальная поляна не смолкала от надрыва голосов участников и тех, кто приехал за них поболеть.По итогам всех соревнований первое общекомандное место, как и в прошлом году, завоевала команда управления по конвоированию. Второе общекомандное место заняла сборная команда ИК-26. Третье место досталось исправительной колонии №16.В торжественной обстановке победителям были вручены кубки, медали и ценные призы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: УФСИН России по Самарской области