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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области прошел конкурс профмастерства среди групп задержания вневедомственной охраны

25 августа 2017 16:36
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В финал конкурса вышли 14 команд.
Сотрудники групп задержания вневедомственной охраны, прошедшие предварительный отбор в своих подразделениях, собрались на тренировочной базе Росгвардии, чтобы выяснить, кто же из них лучший по профессии. В финал конкурса вышли 14 команд. Оценить уровень подготовки участников соревнований прибыл врио начальника ФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области подполковник Владимир Стацура.

На протяжении конкурса сотрудникам вневедомственной охраны представилась уникальная возможность показать свои профессиональные навыки и обменяться практическим опытом с коллегами.

Программа испытаний была нелегкой. Это знание законодательства, физическая и огневая подготовка, отработка сигнала «Тревога» с охраняемого объекта. Сотрудникам Росгвардии приходилось действовать в ситуациях, максимально приближенных к реальности, с которыми зачастую приходится сталкиваться при несении службы. В ходе состязаний большинство участников показали высокий уровень профессионализма, а самое главное, слаженную работу в группе.

В упорной борьбе победителем соревнований стала команда межрайонного отдела вневедомственной охраны Тольятти в составе старшего группы Павла Саляева и полицейского-водителя Александра Ларечнева. Второе место заняла команда межрайонного отдела вневедомственной охраны  Отрадного в составе старшего группы Дмитрия Чепурнаева и полицейского-водителя Сергея Харитонова. Третье место досталось команде управления вневедомственной охраны Самары в составе старшего группы Равиля Гимадеева и полицейского-водителя Владимира Индюкова.

Все победители получили заслуженные награды и дипломы, а лидеры соревнований отправились домой на новом служебном автомобиле, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.




Фото:   пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области
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