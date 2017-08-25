В Самарской области прошел конкурс профмастерства среди групп задержания вневедомственной охраны

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На протяжении конкурса сотрудникам вневедомственной охраны представилась уникальная возможность показать свои профессиональные навыки и обменяться практическим опытом с коллегами.Программа испытаний была нелегкой. Это знание законодательства, физическая и огневая подготовка, отработка сигнала «Тревога» с охраняемого объекта. Сотрудникам Росгвардии приходилось действовать в ситуациях, максимально приближенных к реальности, с которыми зачастую приходится сталкиваться при несении службы. В ходе состязаний большинство участников показали высокий уровень профессионализма, а самое главное, слаженную работу в группе.В упорной борьбе победителем соревнований стала команда межрайонного отдела вневедомственной охраны Тольятти в составе старшего группы Павла Саляева и полицейского-водителя Александра Ларечнева. Второе место заняла команда межрайонного отдела вневедомственной охраны Отрадного в составе старшего группы Дмитрия Чепурнаева и полицейского-водителя Сергея Харитонова. Третье место досталось команде управления вневедомственной охраны Самары в составе старшего группы Равиля Гимадеева и полицейского-водителя Владимира Индюкова.Все победители получили заслуженные награды и дипломы, а лидеры соревнований отправились домой на новом служебном автомобиле, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.Фото: пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области