В Самарской области пройдут траурные мероприятия в память о жертвах трагедии в Кемерово
27 марта 2018 19:55
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В Самарском регионе, как и по всей территории страны, приспустят Государственные флаги Российской Федерации. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.
В Самаре в 13.00 на площади Славы у Вечного огня и горельефа «Скорбящей Матери-Родине», на площади Героев 21-й армии у «Памятника несовершеннолетним труженикам тыла 1941-1945 гг.» и в сквере Родина у памятника «Женщина-мать» пройдут траурные акции и возложения цветов.
В храмах традиционных конфессий на территории Самарской области завтра будут прочитаны молитвы по умершим, сообщает пресс-служба облправительства.
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