В Самарской области пройдут траурные мероприятия в память о жертвах трагедии в Кемерово

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В Самарском регионе, как и по всей территории страны, приспустят Государственные флаги Российской Федерации. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.В храмах традиционных конфессий на территории Самарской области завтра будут прочитаны молитвы по умершим, сообщает пресс-служба облправительства.