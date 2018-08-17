В Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации
17 августа 2018 16:54
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Жителям города раздадут 80 000 ленточек-триколор, которые являются символами праздника.
Основные мероприятия начнутся в 18:30 в Струковском саду (ул. Красноармейская, 2а). На аллеях будут организованы интерактивные площадки, на которых все желающие смогут не только получить ленточку и открытку с видом Самары, но и сфотографироваться с ходулистами театра «Пластилиновый дождь».
В Октябрьске на центральной площади в 13:00 начнется праздничная концертная программа и соревнования по картингу. В Нефтегорском районе также состоится концертная программа в 19:00 на площади у Дворца культуры. На протяжении всего дня волонтеры будут раздавать листовки с информацией об истории Дня флага. В Новокуйбышевске с 16:00 в Молодежной аллее пройдет развлекательная программа, в которой примут участие молодежные коллективы города. В Парке культуры и отдыха Комсомольского района Тольятти пройдет тематическая конкурсно-развлекательная программа «Над нами реет флаг России», передает пресс-служба облправительства.
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