В Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного флага РФ

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С 12:00 волонтеры начнут раздавать ленты-триколор на 20 площадках во всех 9 внутригородских районах Самары.Жителям города раздадут 80 тысяч ленточек-триколор, которые являются символами праздника. Основные мероприятия начнутся в 18:30 в Струковском саду (ул. Красноармейская, 2а). На аллеях будут организованы интерактивные площадки, на которых все желающие смогут не только получить ленточку и открытку с видом Самары, но и сфотографироваться с ходулистами театра «Пластилиновый дождь».В Октябрьске на центральной площади в 13:00 начнется праздничная концертная программа и соревнования по картингу. В Нефтегорском районе также состоится концертная программа в 19:00 на площади у Дворца культуры. На протяжении всего дня волонтеры будут раздавать листовки с информацией об истории Дня флага. В Новокуйбышевске с 16:00 в Молодежной аллее пройдет развлекательная программа, в которой примут участие молодежные коллективы города. В Парке культуры и отдыха Комсомольского района Тольятти пройдет тематическая конкурсно-развлекательная программа «Над нами реет флаг России».(ул. Красноармейская, 2а), площадка у гротаДень Государственного флага Российской Федерации. Открытие фестиваля.18.00 – Начало работы интерактивных зон18.40 – Шиз-оркестр «Каша»19.30 – Театр «Пластилиновый дождь» перфоманс «Равновесие ветра»20.00 – Барабанное шоу «Beat makers drum clan»20.20 – Церемония открытия фестиваля20.30 – Флеш-моб с запуском светящихся воздушных шаров20.40 – Уличный театр «Небесная карусель» (г. Санкт-Петербург)17.00 – Начало работы интерактивных зон17.15 – Коллектив «Саботаж»17.30 – Музыкальная группа «Marjorine»18.00 – Музыкальная группа «Своя философия»18.30 – Музыкальная группа «Дрова»19.00 – Танцевальный коллектив «PLЯSKI»19.30 – Театр «De Buffo» (г. Уфа) спектакль «P.S.»17.00 – Начало работы интерактивных зон17.15 – Музыкальная группа «Aleksandra’s band»17.45 – Музыкальная группа «Два Льва»18.30 – Музыкальная группа «Steam Brothers»19.00 – Мнут — шоу «Baron Whip-Show» (г. Санкт-Петербург)19.20 – Музыкальная группа «Avenue Beat»20.00 – Театр «Унисон» (г. Москва) спектакль «Я играю на краю»16.00 – Начало работы интерактивных зон16.30 – Кнут — шоу «Baron Whip-Show» (г. Санкт-Петербург)17.00 – Коллектив пантомимы «Мимикрия»17.30 – Музыкальная группа «The singles»18.10 – Музыкальная группа «Jazzy Sways»19.00 – Murmuyo (Чили) спектакль «Fisura»20.00 – Театр «Унисон» (г. Москва) спектакль «Я играю на краю»14.00 – Начало работы интерактивных зон14.00 – Коллектив «Sambara» — шествие от летней эстрады14.30 – Кнут-шоу «Baron Whip-Show» (г. Санкт-Петербург)15.00 – Театр «Пластилиновый дождь» перфоманс-шествие «Между завтра и вчера»16.00 – Музыкальная группа «Василий Походун Band»16.30 – Музыкальная группа «Дайте Гремми»17.00 – Музыкальная группа «.wE»17.30 – Музыкальная группа « MAilo»18.00 – Музыкальная группа «Electric Rutz»18.45 – Murmuyo (Чили) спектакль «Fisura»19.30 – Световое шоу «CLAY»19.45 – Световое шоу «A-pix»20.00 – Театр «Пластилиновый дождь» спектакль «Обряд»Также на аллеях парка: артисты театра «Пластилиновый дождь», Загадочная Гадалка Лада и Ассистент Непредсказуемого Предсказателя Николай (г. Санкт-Петербург), театр «Барселона» (г. Тольятти), театр «Клауны», коллектив «Мимикрия», передает пресс-служба облправительства.