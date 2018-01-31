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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные 75-летию победы в Сталинградской битве

31 января 2018 15:32
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На площади Славы возле Вечного огня будет организована работа поста Почетного караула.
2 и 3 февраля в областной столице пройдет целый комплекс торжественных мероприятий, посвященных 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

2 февраля в день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинграде ветеранам Великой Отечественной войны – участникам Сталинградской битвы вручат подарки от врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В учебных заведениях Самары будут проведены торжественные собрания и уроки мужества с участием ветеранов. Для учеников и студентов будут организованы посещения тематических выставочных экспозиций в музеях города. На площади Славы возле Вечного огня будет организована работа поста Почетного караула с 11.30 до 15.00.

3 февраля в 11.00 на площади Славы пройдет Торжественная церемония возложения венков (цветов) к Вечному огню горельефа «Скорбящей Родине-Матери». В мероприятии примут участие ветераны, первые лица региона, представители общественных организаций, школьники и студенты, жители города.

С 11.00 до 13.00 на площади Славы будет работать передвижной пункта, содержащий информацию о воинах-защитниках Сталинграда – уроженцах Самарской области, пройдет выставка военной техники. ДОСААФ организует пролет авиации с проносом флага Российской Федерации, пройдет показательное выступление юнармейцев.

Затем основные массовые мероприятия, посвященные 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, будут проходить на площади Куйбышева.

С 12.00 до 15.00 на площади Куйбышева будут проводиться мастер-классы по хоккею и фигурному катанию. Все желающие могут попробовать сдать нормы ГТО, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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