В Самарской области пройдут мероприятия в рамках акции #ДоброВСело
28 ноября 2018 16:36
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В рамках акции врачи общей практики совместно с волонтерами-медиками из Самарского государственного медицинского университета проведут обход и прием маломобильных граждан села на дому. При необходимости пациентов направят на обследование и консультацию к специалистам районной и областной больниц.
А 30 ноября в 9.00 в селе Песочное Безенчукского района (Самарская область, Безенчукский район, с. Песочное, ул. Советская, 12) состоится всероссийская акция «#ДоброВСело».
Жители села смогут пройти обследование у врачей (терапевт, педиатр, невролог, акушер). Волонтеры помогут благоустроить помещение фапа.
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С 15 сентября Минздрав России совместно с Аппаратом Правительства РФ, Федеральным агентством по делам молодежи, Дирекцией года добровольца, и Всероссийским движением «Волонтеры-медики» проводят Всероссийский субботник «ДоброВСело» в регионах страны. Целью акции является улучшение уровня жизни в муниципальных образованиях посредством улучшения состояния фельдшерско-акушерских пунктов, а также повышения доступности медицинских знаний и оказания медицинских услуг населению, передает пресс-служба облправительства.
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