В Самарской области пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню без табака

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. В ходе акции каждому участнику будет предложено ответить на вопросы: «На что вы можете потратить 2 часа своей жизни?», «Как курение наносит непоправимый вред здоровью?». Участники запишут ответы на клейких листочках зеленого цвета и прикрепят их на нарисованное дерево. Отвечая на этот вопросы, некурящий человек будет иметь возможность осознать и прочувствовать преимущества своего выбора, закрепить положительную мотивацию. Курящий – задуматься о последствиях своего выбора, осознать взаимосвязь между своей зависимостью и отсутствием времени на воплощение своих желаний и целей, а также обратить внимание на возможность изменить жизнь, практиковать здоровые привычки.. Со студентами будут работать специалисты Тольяттинского территориального отдела областного центра медицинской профилактики и специалисты Центра здоровья.в 13:00 пройдет акция антитабачной направленности для студентов Новокуйбышевского гуманитарно-технологического колледжа.Два дня со студентами будут работать специалисты Чапаевского территориального отдела областного центра медпрофилактики и Центра здоровья. Кроме интерактивных занятий и тренингов по профилактике употребления табака, для желающих бросить курить будут проводиться индивидуальные консультации по отказу от вредной привычки. На протяжении всего дня 30 мая все желающие студенты и педагоги смогут пройти комплексное обследование в центре здоровья, а также пройти тестирование на ВИЧ. 31 мая при входе в техникум курильщики будут проверять загрязненность своих легких на смокелайзере. В этот же день в парке любой желающий также сможет проверить уровень угарного газа в легких в рамках акции, проводимой совместно с Департаментом культуры и молодежного развития Администрации Чапаевска, а также принять участие в фото-акции «Россия не курит!».а в 14:00 пройдет акция «Мы выбираем ЗОЖ!». Состоятся интерактивная лекция, викторина, конкурс на создание лучшего коллажа антитабачной направленности. Антиникотиновая тематика среди подрастающей молодежи актуальна, так как именно в этом возрасте возрастает роль влияния сверстников, компании, которые и являются главной причиной курения в раннем возрасте. Разъяснительная работа, личные размышления и полученная в ходемероприятия информация поможет учащимся преодолеть давление сверстников, выработать свою точку зрения.в 12:00 пройдет акция «Меняем сигареты на конфеты».Со студентами проведут интерактивные занятия специалисты Новокуйбышевского территориального отдела областного центра медпрофилактики , а также приглашенные специалисты: врач-фтизиатр, нарколог, сообщает пресс-служба облправительства.Фото news.astr.ru