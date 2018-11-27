В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные «Дню Неизвестного солдата»

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3 декабря в 11.00 на площади Славы состоится церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине», посвященная Дню Неизвестного солдата. В этот же день на площади Славы с 9.00 до 14.00 будет работать выставка артефактов и мобильный пункт регионального отделения Общероссийского общественного движения по приему заявлений граждан города и области в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата» для архивного поиска родственников пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, передает пресс-служба облправительства.Кроме того, с 28 ноября по 1 декабря с 9.00 до 14.00 в здании ГБУК «Самарскаяобластная универсальная научная библиотека» (г.о. Самара, пр-т Ленина, 14А) мобильный пункт Поискового движения России будет работать для всех, кто нуждается в поиске родственников, пропавших в годы Великой Отечественной войны.***День Неизвестного солдата – это сравнительно новая памятная дата в российской истории, отмечается ежегодно – 3 декабря. Этот памятный день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и, чьи имена остались неизвестными. Впервые День Неизвестного солдата в нашей стране отметили в 2014 году. Дата 3 декабря была выбрана не случайно. Именно в этот день 3 декабря 1966 года, в ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) был перенесен и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.5 ноября 2014 года Указ об установлении новой памятной даты – День Неизвестного Солдата – подписал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Указом Президента страны от 17 ноября 2009 года для сохранения историко- культурного наследия народов РФ мемориалу «Могила Неизвестного Солдата» был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы. Мемориал включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов нашей страны.