В Самарской области пройдут мастер-классы для молодежи по созданию современных арт-объектов (граффити)

С 10 по 30 июня 2018 года в рамках празднования День молодежи в Самарской области организуется и проведение мастер-класса по созданию арт-объекта (граффити). Мастер-классы пройдут в 10 муниципальных образованиях Самарской области: м.р. Кинельский, м.р.Большеглушицкий, м.р. Красноармейский, м.р. Безенчукский, м.р. Шенталинский, м.р.Алексеевский, г.о.Похвистнево, м.р. Челно-Верщинский, г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск.В течение 1-ого дня в каждой указанной территории молодежь получит возможность познакомиться с популярным видом уличной культуры и с помощью привлеченных специалистов создать уникальное граффити по разработанному для каждого муниципального образования дизайну.В основе сюжета граффити темы спорта, молодежных увлечений, деятельности молодежных организаций и т.д. Изображение разрабатывается с учетом позитивной направленности, мотивирующей молодых людей к самосовершенствованию, самореализации на благо своего района, своего города, своей страны.Цель подобного мероприятия – развитие творческих способностей молодежи через современное художественное творчество.Кроме того, в рамках празднования Дня молодежи (27 июня) – будут чествовать специалистов сферы молодежной политики и активистов, которые внесли большой вклад в реализацию молодежной политики на территории Самарской области. В каждом муниципальном образовании запланирован ряд интерактивных мероприятий, сообщает пресс-служба облправительства.