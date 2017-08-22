В Самарской области пройдет военный форум «Армия - 2017»

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С 25 по 27 августа в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017» на территории военного полигона «Рощинский» пройдет выставка вооружения и военной техники.Дата и время проведения выставки:25.08.2017 с 15.00 до 18.00;26.08.2017 с 15.00 до 18.00;27.08.2017 с 11.00 до 16.00.Торжественное открытие выставки состоится 25 августа в 15.00.Выставка вооружения, военной и специальной техники «Армия - 2017» на полигоне «Рощинский» будет проводиться на нескольких площадках:Площадка демонстрации огневых возможностей стрелкового оружия и боевой техники в ходе выполнения упражнений стрельб;Площадка ежедневного розыгрыша тактических действий мотострелкового взвода;Площадка статического показа военной техники и вооружения.На площадке статического показа военной техники и вооружения будет представлен 151 образец военной техники и вооружения.Спланированы показательные выступления разведывательных подразделений. Практические действия по выполнению задач инженерного обеспечения. Проведение радиационной, химической и биологической разведки маршрута, постановка дымовой завесы, подготовка авторазливочной станции к работе. Практические действия подразделений артиллерии.В целях патриотического воспитания будут развёрнуты: выставка военно-экспозиционного отдела Дома офицеров Самарского гарнизона «История Центрального военного округа в лицах» и экспозиция «Музея истории войск РХБЗ». Военный комиссариат Самарской области установит и организует работу пункта отбора военнослужащих для прохождения военной службы по контракту. Будут предоставлены площадки ЦСКА и регионального отделения ДОСААФ России по Самарской области.