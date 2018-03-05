В Самарской области пройдет правовой турнир для студентов ссузов

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Турнир состоит из 3 этапов: заочный, очный и финал. В заочном этапе приняли участие 44 команды из 35 ссузов из 14 городов и сел Самарской области В результате были отобраны 25 команд, которые стали участниками очного этапа. Это команды из Тольятти, Сызрани,Кинеля, Самары, Нефтегорска, Большой Глушицы, Новокуйбышевска, с.Домашка и Хворостянки.Первое состязание очного этапа пройдет в Тольяттинском электротехническом техникуме. На нем студенты из Тольятти и Сызрани поборются за место в финале. Второй турнир (13 марта, «Профессиональное училище с.Домашка») выявит лучшую команду из Новокуйбышевска, Нефтегорска, Кинеля, Большой Глушицы и с.Домашка. Последние два турнира очного этапа пройдут в Самаре (27 марта в «ПСЭК им. П. Мачнева» и 29 марта в «CамКЖТ») на которых будут определены последние финалисты.На очном этапе командам предстоит ответить на вопросы по юриспруденции и разобрать сложные правовые ситуации. Турнир проходит по формату приближенному к игре брейн-ринг – каждая команда за столом отвечает на вопросы ведущего, оценивается как скорость иправильность ответов, так и их оригинальность.У команд, занявших второе место в очном этапе, также будет возможность попасть в финал. Для этого необходимо победить в конкурсе на приз зрительских симпатий. В группе ВКонтакте (https://vk.com/sdmsamara) будет размещен альбом с фотографиями команд, занявших второе место. Команде необходимо набрать наибольшее количество голосов (лайков) от участников группы. Победитель будет определен с помощью специальной программы.Главная цель турнира - формирование гражданской ответственности и повышение уровня правовой культуры среди учащихся общеобразовательных организаций Самары, сообщает пресс-служба "СДМ".