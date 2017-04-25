В Самарской области пройдет областная гражданско-патриотическая акция «День призывника»
25 апреля 2017 13:09
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26 апреля 2017 года в 11.00 состоится областная гражданско-патриотическая акция «День призывника». Место проведения: муниципальный район Кинельский Самарской области, п. Кинельский, ул. Южная, д. 11-Б, районный Дом культуры.
Работа общественной приемной военного комиссариата Самарской области
Работа интерактивных площадок:
- выставка молодежных военно-патриотических клубов м-р Кинельский;
- конкурсная площадка «Курс молодого бойца»;
- спортивная площадка для сдачи нормы ГТО;
Работа полевой кухни
Работа пневматического стрелкового тира
Выставка вещевого довольствия и спецоборудования, полевого продовольственного пайка
Демонстрация образцов вооружения, выставка техники ВС России и ДОСААФ России
Показательные выступления:
- показательные выступления взвода специального назначения войсковой части 21208 г.Тольятти;
- показательные выступления молодежных и спортивных объединений м-р Кинельский;
- выступление творческих коллективов м-р Кинельский.
Прием школьников Самарской области в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ»
Награждения ветеранов, вручение памятных подарков призывникам Президентского полка, призывникам - лучшим выпускникам регионального отделения ДОСААФ России Самарской области, концерт.
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