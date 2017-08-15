В Самарской области пройдет межрегиональный форум «Созвездие IQ» - Самарский Наноград»

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Мероприятие проводится с целью решения таких приоритетных задач системы образования, как поддержка и развитие одарённых старшеклассников Самарской области; привлечение абитуриентов из иных регионов Приволжского Федерального округа; популяризация профессий, связанных с естественными науками и инженерными специальностями.Для работы участников уже подготовлены 8 бизнес-кейсов от промышленных предприятий Самарской области, 27 семинаров и 12 мастерских, спортивные и развлекательные мероприятия.Торжественное открытие Нанограда состоится 17 августа 2017 года в 10.00 часов, а 22 августа 2017 года в 10.00 часов на территории Нанограда пройдет презентация проектов участников Нанограда, церемония награждения победителей Нанограда, сообщает пресс-служба облправительства.